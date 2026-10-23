Ένας ύποπτος συνελήφθη για εμπρησμό στην εκκλησία της Παναγίας στην Αίγυπτο

Η Κοπτική Ορθόδοξη Επισκοπή της Κεντρικής Γκίζας στην Αίγυπτο ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στην εκκλησία της Παναγίας...

Η Κοπτική Ορθόδοξη Επισκοπή της Κεντρικής Γκίζας στην Αίγυπτο ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στην εκκλησία της Παναγίας στην περιοχή Μπιρκ αλ-Καγιάμ τέθηκε υπό έλεγχο, επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί ή απώλειες ζωής και ότι το άτομο που είναι ύποπτο για την πρόκληση της πυρκαγιάς έχει συλληφθεί.Η μητρόπολη εξήγησε σε ανακοίνωσή της ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στις έξι το πρωί, αφού ένα άτομο εισήλθε στην εκκλησία με το πρόσχημα της προσευχής, μεταφέροντας ένα μπουκάλι βενζίνης το οποίο είχε κρύψει μέσα σε μια τσάντα.Πρόσθεσε ότι ο ύποπτος έσπασε την πόρτα του μικρού παρεκκλησίου που βρίσκεται στο ισόγειο μέσα στην κεντρική εκκλησία και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στις κουρτίνες, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές στα αναλόγια και έκαψαν τα χαλιά.Η μητρόπολη ανέφερε ότι οι αρχές ασφαλείας έφτασαν στο σημείο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με τον κρατούμενο για την αποκάλυψη των συνθηκών του περιστατικού και τον προσδιορισμό των κινήτρων του.ΜΕΝΑ