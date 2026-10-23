Σκάνδαλο Μπάσκετ με συνεννοήσεις τύπου Μαφίας... Ο «γραμμάριος», η «σκόνη και θρύψαλα» και ο «μπελάς»

Δίχως τέλος είναι οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα που λειτουργούσε στο ελληνικό μπάσκετ στήνοντας αγώνες ακόμη και μαθητικών πρωταθλημάτων,...



Ο «μπελάς»



Το γνωστό σε όλους μας «θα βρεις τον μπελά σου» στο κύκλωμα του ελληνικού μπάσκετ φαίνεται ότι είχε άλλη ερμηνεία.



Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικογραφία, κατηγορούμενος διαιτητής της υπόθεσης είχε προσπαθήσει να πείσει μία γυναίκα διαιτητή να αποσύρει μία καταγγελία της, λέγοντάς της χαρακτηριστικά τη φράση:



«Όποιος δεν υπακούει, θα βρει μπελά».



Τι σήμαινε εδώ ο μπελάς!



Η συγκεκριμένη γυναίκα διαιτητής, όταν αποφάσισε να μην αποσύρει την καταγγελία της, κατάλαβε ποιος ήταν ο μπελάς που τη βρήκε. Το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν ορίστηκε διαιτητής από την κεντρική επιτροπή διαιτησίας, καθώς και για ένα ολόκληρο εξάμηνο μετά έμεινε εκτός εθνικών κατηγοριών και για δύο μήνες εκτός τοπικών κατηγοριών.



«Σκόνη» και «σκόνη και θρύψαλα»



Ο βασικός μάρτυρας της υπόθεσης έχει αναφέρει τις παραπάνω φράσεις και εξηγεί, σύμφωνα με πληροφορίες από την κατάθεσή του, τι σημαίνουν αυτές.



«Η “σκόνη” σημαίνει να φέρω το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά με λίγες διαμαρτυρίες, ενώ με τη φράση “σκόνη και θρύψαλα” εννοούσε να κάνω τα πάντα, ό,τι είναι δυνατόν, έστω και προκλητικά, προκειμένου να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας ότι θα έχω την πλήρη κάλυψή τους».



Τα μηνύματα που μπήκαν στο μικροσκόπιο των Αρχών



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ηλεκτρονικές συνομιλίες που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τις τηλεοπτικές αποκαλύψεις, περιλαμβάνονται στο υλικό της έρευνας. Πρόκειται για μηνύματα τα οποία φέρεται να ανταλλάχθηκαν μεταξύ προσώπων που συνδέονται με τον χώρο του μπάσκετ και τα οποία εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αποτυπώνουν προσπάθειες παρέμβασης στη διεξαγωγή αγώνων.



Σε μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις που έχουν παρουσιαστεί ως μέρος των επικοινωνιών, διαιτητής φέρεται να ρωτά παράγοντα ομάδας ποιον παίκτη θα ήθελε να δει να αποβάλλεται εξαιτίας της συμπλήρωσης πέντε προσωπικών φάουλ.





Δίχως τέλος είναι οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα που λειτουργούσε στο ελληνικό μπάσκετ στήνοντας αγώνες ακόμη και μαθητικών πρωταθλημάτων, προβαίνοντας σε δωροδοκίες και λειτουργούντας με τακτικές που εντοπίστηκαν μόνο έπειτα από εξονυχιστικό έλεγχο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι κώδικες και τα συνθηματικά τα οποία είχαν αναπτύξει μεταξύ τους οι συμμετέχοντες σε αυτό το κύκλωμα, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης, έπειτα από πολύμηνη επιχείρηση του ελληνικού FBI που αξιοποίησε αποκαλυπτικές καταθέσεις που δόθηκαν στην αθλητική Δικαιοσύνη.Βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, σύμφωνα με μάρτυρα, είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «γραμμάριος».Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικογραφία, ο πρώην διαιτητής και κατηγορούμενος είχε στείλει μήνυμα σε παράγοντα ομάδος, ζητώντας του:«Βάλε μου 500/1000/1500 γραμμάρια». Τα γραμμάρια έρχονται σε άμεσο παραλληλισμό με χρηματικά ποσά.Στο ίδιο υλικό, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, εμφανίζονται συνομιλίες με ιδιαίτερα επιθετική γλώσσα για αντίπαλες ομάδες. Σε ένα από τα αποσπάσματα που έχουν δημοσιοποιηθεί, επιχειρηματίας φέρεται να εκφράζει την επιθυμία να ηττηθεί συγκεκριμένη ομάδα, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς που παραπέμπουν σε προσωπική αντιπαράθεση.Παράλληλα, δημοσιεύματα έχουν αναφερθεί σε μηνύματα που αφορούσαν προσωπικές εξυπηρετήσεις, ακόμη και αιτήματα για οργάνωση ταξιδιών. Το εάν οι επικοινωνίες αυτές σχετίζονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση και ποια αποδεικτική σημασία μπορεί να έχουν αποτελεί ζήτημα που πρέπει να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες αρχές.