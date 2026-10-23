Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας! Επί τόπου το ΤΕΕΜ

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην οδό Σισίνη στο κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο σπεύδει κλιμάκιο το...

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην οδό Σισίνη στο κέντρο της Αθήνας.Στο σημείο σπεύδει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, ενώ οι αστυνομικές Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή.Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για μία χάρτινη σακούλα, αγνώστου περιεχομένου, η οποία βρίσκεται πίσω από την πρεσβεία της Αυστραλίας.