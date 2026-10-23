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Αυτή την ώρα πάνω από την Θεσσαλονίκη... Δοκιμαστικές διελεύσεις ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου

Οκτωβρίου 23, 2026

  Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη την 28η Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο αυτ...

 



Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη την 28η Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου από τις 12:45 έως και τις 14:00, θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές διελεύσεις πτητικών μέσων, στο πλαίσιο της παρέλασης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

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