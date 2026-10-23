Ο Θεός να βάλει το χέρι του κι ο Στρατός τις Αρβύλες! Η τουρκία θα επιχειρήσει να παράξει αποτέλεσμα δια του τουρκολιβυκού μνημονίου!

Το τουρκολιβυκο μνημόνιο είναι άκυρο και δεν δημιουργεί έννομες συνέπειες για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις για τρίτα κράτη χωρίς τη συναίνεσή τους

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο και δεν θα εφαρμοστεί ενώ ουδεμία σχέση έχει με το διεθνές δίκαιο

Ανάμεσα σε αυτά, κάποια "ψύχραιμα" που ναι μεν διαθέτουν λογικό υπόβαθρο, αλλά δεν είναι και αυτά που θα μας οριοθετήσουν τον δρόμο για την σωστή αντιμετώπιση του Εθνικού προβλήματος που προέκυψε από την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και από την Λιβύη. Κι ανάμεσα τους...Κι όλα αυτά τα ακούμε τις τελευταίες μέρες είναι σχεδόν σωστά στην θεωρία. Θα απαλείφαμε το σχεδόν αν είχαμε να κάνουμε με κάποιο άλλο κράτος και όχι με την τουρκία.Τα παραπάνω θα ήταν ολόσωστα και καθησυχαστικά αν η τουρκία ήταν μια δύναμη που σέβεται το διεθνές δίκαιο, δεν έχει αναθεωρητικές και επεκτατικές βλέψεις και λειτουργεί με τις αρχές και τις αξίες του πολιτισμένου κόσμου.Ομως αυτό δεν συμβαίνει. Η τουρκία δεν έχει ψηφίσει καν το Δίκαιο της Θάλασσας που βασίζεται κυρίως στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).Το ψήφισε όμως η Ελλάδα στις 10 Δεκεμβρίου του 1982 και για αυτόν ακριβώς τον λόγο η τουρκία δια του τουρκικού κοινοβούλιου κήρυξε αφορμή πολέμου (casus belli) το ενδεχόμενο να επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα στα 12 νμ όπως έχει το δικαίωμα από το Δίκαιο της Θάλασσας.Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος που λειτουργεί στα πλαίσια της διεθνούς νομιμότητας. Στην περίπτωση μας, η τουρκία λείτουργεί σαν τα σκυλιά που κατουράνε σε διάφορα μέρη για να οριοθετήσουν τον χώρο τους. Αρχέγωνα. Αυτή είναι η κουλτούρα της κι αυτή την κουλτούρα θα προσπαθήσει να εφαρμόσει στο πεδίο με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.Όπως εύκολα αντιλαμβάνεστε σε αυτά που οριοθετεί ως δικά της η τουρκία, με όσο παράνομο και απολίτιστο τρόπο κι αν το κάνει, εγκαθίσταται, τα υπερασπίζεται και δεν φεύγει από αυτά με "ξουτ" και γλυκόλογα. Παρά μόνο με κλωτσιές... Και μάλιστα κλωτσιές αρβυλάτες!Είναι δεδομένο ότι τις επόμενες ημέρες η τουρκία θα επιχειρήσει να δημιουργήσει επί του πεδίου συνθήκες εγκατάστασης στα σημεία που "κατούρησε" με το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Κι αν το επιτρέψουμε, τότε θα έχει δημιουργήσει αποτέλεσμα.