Τουρκικό δημοσίευμα για Σουμελά: «Οι Έλληνες Πόντιοι δεν έρχονται για να μη βγάζουν χρήματα οι Τούρκοι»

Αιχμές κατά ποντιακών συλλόγων στην Ελλάδα αφήνει δημοσίευμα της εφημερίδας Günebakış της Τραπεζούντας, με αφορμή τις αντιδράσεις που προ...

Αιχμές κατά ποντιακών συλλόγων στην Ελλάδα αφήνει δημοσίευμα της εφημερίδας Günebakış της Τραπεζούντας, με αφορμή τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα σχέδια αποκατάστασης των ιστορικών Μονών Βαζελώνος και Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.Σε δημοσίευμά της με τίτλο «Πώς ερμήνευσε ο Ali Öztürk τον λόγο για τον οποίο οι Έλληνες Πόντιοι δεν παρευρέθηκαν στη λειτουργία στη Σουμελά;», η Günebakış αναφέρεται στις αντιδράσεις ποντιακών οργανώσεων στην Ελλάδα μετά τις πληροφορίες ότι η τουρκική κυβέρνηση προετοιμάζει σχέδια αποκατάστασης για τις δύο ιστορικές μονές στην ευρύτερη περιοχή της Τραπεζούντας.Ο αρθρογράφος Ali Öztürk υποστηρίζει ότι οι σχεδιαζόμενες εργασίες αποκατάστασης έχουν προκαλέσει «ανησυχία σε ορισμένους κύκλους στην Ελλάδα», συνδέοντας τις αντιδράσεις αυτές με τη στάση που, όπως αναφέρει, είχε τηρηθεί κατά το παρελθόν και απέναντι στη Μονή Παναγίας Σουμελά.«Δεν έρχονται για να μη βγάζουν χρήματα οι Τούρκοι»Σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, ο Τούρκος αρθρογράφος αναφέρει ότι, ενώ οι Ορθόδοξοι Έλληνες ζητούν να ανοίγει η Μονή Σουμελά για λατρευτικούς σκοπούς, η συμμετοχή στην ετήσια λειτουργία δεν βρίσκεται, κατά την εκτίμησή του, στο επίπεδο που θα αναμενόταν.Μάλιστα αποδίδει την περιορισμένη συμμετοχή σε οικονομικά κίνητρα, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά:«Δεν παρευρίσκονται στη λειτουργία για να μην βγάζουν χρήματα οι Τούρκοι».Οι αντιδράσεις για Βαζελώνα και ΠεριστερεώταΤο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν μετά την ανακοίνωση σχεδίων για την αποκατάσταση των Μονών Βαζελώνος και Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.Ο Ali Öztürk γράφει ότι όσοι αντιδρούν στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης του AKP υποστηρίζουν πως «θα τα αποκαταστήσουν και θα αποκομίσουν κέρδη».Ο ίδιος χαρακτηρίζει αυτές τις αντιδράσεις ως έκφραση «ελληνικού φανατισμού», σημειώνοντας:«Έχουμε δει αυτή τη στάση του ελληνικού φανατισμού εδώ και χρόνια και στη Σουμελά».Το δημοσίευμα της Günebakış επαναφέρει έτσι στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την αξιοποίηση και αποκατάσταση ιστορικών ορθόδοξων μνημείων του Πόντου, επιχειρώντας παράλληλα να συνδέσει τις αντιδράσεις στην Ελλάδα με την παρουσία των Ελλήνων προσκυνητών στη λειτουργία της Παναγίας Σουμελά.edotourkia.gr