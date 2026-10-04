4 Οκτωβριου 2023... Σε ηλικία 78 ετών φεύγει ο ΞΑΝΘΟΣ μάγος του Ελληνικού Μπάσκετ!

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από τρία χρόνια, μία από τις κορυφαίες και εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού...

Ο Γιάννης Ιωαννίδης ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τις μεγάλες επιτυχίες του Άρη και του Ολυμπιακού τη δεκαετία του ’80 και του ’90, άφησε την τελευταία πνοή του έπειτα από μάχη με προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν τα τελευταία χρόνια.Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ: συνολικά κατέκτησε 12 Πρωταθλήματα και 6 Κύπελλα. Παραμένει μέχρι σήμερα ο προπονητής που κρατάει το ρεκόρ των περισσότερων τίτλων πρωταθλητή Ελλάδας, αφού κέρδισε 12 (έναν παραπάνω από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς), καθώς και των περισσότερων νικών σε αγώνες πρωταθλήματος (418 νίκες).Γεννημένος στις 26 Φεβρουαρίου του 1945 ο «Ξανθός» συνέδεσε την μπασκετική του καριέρα ως αθλητής αποκλειστικά με τον Άρη, στον οποίο αγωνίστηκε από το 1959 μέχρι το 1978.Ο θρυλικός προπονητής συνέδεσε το όνομά του με την αυτοκρατορία του Άρη, τη “δυναστεία” του Ολυμπιακού, αλλά και μια συγκλονιστική διετία στην ΑΕΚ.Στην πολιτική, υπήρξε βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 μέχρι το 2015 και διετέλεσε Υφυπουργός «Πολιτισμού» και Υφυπουργός «Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού».