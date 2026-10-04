Πολεμικά Σκάφη στο Λιμάνι της Λάρνακας… επισκέψιμα για το κοινό.

To Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΑΘ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς και η Φρεγάτα ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ του Πολεμικού Ναυτικ...

To Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΑΘ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς και η Φρεγάτα ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας θα βρίσκονται ελλιμενισμένα στο Λιμάνι Λάρνακας και θα επισκέψιμα για το κοινό.Ώρες κοινού από τις 10:00 έως τις 14:00 και από τις 16:00 έως τις 19:00.Η ανωτέρω δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα προσφέρει στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις δυνατότητες των δύο σκαφών.Κατά την προσέλευση και είσοδο στο Λιμάνι Λάρνακας θα διενεργούνται όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και θα εφαρμόζονται οι διαδικασίες ασφαλείας που ισχύουν για την είσοδο στους λιμένες της Κυπριακής Δημοκρατίας