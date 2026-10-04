Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς στο Μενίδι, άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά αυτοκινήτου

Ένας 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής, πιθανότατα έπειτα από συμπλοκή. Γύρω στις 3 τ...
Ένας 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής, πιθανότατα έπειτα από συμπλοκή.
Γύρω στις 3 τα ξημερώματα άγνωστοι πυροβόλησαν τουλάχιστον τρεις φορές κατά αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων, στο Μενίδι.
Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν τέσσερις κάλυκες στο σημείο.
Ο νεαρός, που πιθανόν είναι Ρομά, μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο μπήκε στο χειρουργείο.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό είναι υπό διερεύνηση.
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