Αιγαίο: Οι Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε επιχειρησιακή δράση

Ολοκληρώθηκε η μεγάλης κλίμακας Τακτική ‘Ασκηση ‘Ανευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 26», σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η άσκη...









Μονάδες κρούσης του Αρχηγείου Στόλου Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονταν σε απόλυτη ετοιμότητα και επιφυλακή ενώ στις ακριτικές περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου αναπτύχθηκαν μονάδες της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου ΓΕΕΘΑ προκειμένου να πραγματοποιήσουν αποστολές προκατάληψης, ενίσχυσης νησιωτικών φρουρών καθώς και αποστολές ανακατάληψης εθνικού εδάφους. Το Πολεμικό Ναυτικό ήδη διαθέτει ικανότητα αεράμυνας περιοχής συνέπεια των γαλλικών φρεγατών FDI. Ήδη το Αρχηγείο Στόλου Πολεμικού Ναυτικού έχει δημιουργήσει μια πανίσχυρη αρμάδα μάχης μονάδων κρούσης με φρεγάτες FDI, MEKO 200 HN, υποβρύχια Type 214 HN και Super Vita ικανή να αναπτυχθεί ανατολικά της Ρόδου και της Κρήτης. Όπως επισημαίνουν ανώτατοι επιτελείς στο γράφοντα και το DefenceReview.gr ήδη σε συνεκπαιδεύσεις μεταξύ μαχητικών της ΠΑ και της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» τα μαχητικά εγκλωβίζονται από αποστάσεις που ξεπερνούν τα 100km και μάλιστα με ικανότητα η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» να επιτύχει πολλαπλές εμπλοκές ταυτοχρόνως που μέχρι τώρα η σχετική δυνατότητα ήταν ανύπαρκτη.



Σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με επίκεντρο το Ανατολικό Αιγαίο συγκέντρωσε ισχυρή δύναμη πυρός η οποία αποτελούνταν από αεροναυτικά μέσα προκειμένου να δημιουργηθεί τοπικό τακτικό πλεονέκτημα σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Νευραλγικός ήταν και ο ρόλος των Μονάδων της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων και των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων οι οποίες παρουσίασαν υποδειγματικούς χρόνους ετοιμότητας και ικανότητας ανάληψης επιχειρήσεων. Αμφίβιες, αεροκίνητες και αερομεταφερόμενες δυνάμεις αναπτύχθηκαν στις μικρονήσους του Αιγαίου. Ταυτοχρόνως στη Θράκη η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης (ΑΣΔΙΘ) τέθηκε σε μέγιστη επιφυλακή και ετοιμότητα με την ενεργοποίηση των τμημάτων άμεσης αντίδρασης (Τμήματα Χρονικών Ετοιμοτήτων). Καθολική ήταν η ενεργοποίηση των Μονάδων Αεράμυνας της χώρας υπό τον επιχειρησιακό και τακτικό έλεγχο του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας. Στη περιοχή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) ενεργοποιήθηκαν οι Δυνάμεις Άμεσης Επέμβασης. Μονάδες κρούσης του Αρχηγείου Στόλου Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονταν σε απόλυτη ετοιμότητα και επιφυλακή ενώ στις ακριτικές περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου αναπτύχθηκαν μονάδες της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου ΓΕΕΘΑ προκειμένου να πραγματοποιήσουν αποστολές προκατάληψης, ενίσχυσης νησιωτικών φρουρών καθώς και αποστολές ανακατάληψης εθνικού εδάφους. Το Πολεμικό Ναυτικό ήδη διαθέτει ικανότητα αεράμυνας περιοχής συνέπεια των γαλλικών φρεγατών FDI. Ήδη το Αρχηγείο Στόλου Πολεμικού Ναυτικού έχει δημιουργήσει μια πανίσχυρη αρμάδα μάχης μονάδων κρούσης με φρεγάτες FDI, MEKO 200 HN, υποβρύχια Type 214 HN και Super Vita ικανή να αναπτυχθεί ανατολικά της Ρόδου και της Κρήτης. Όπως επισημαίνουν ανώτατοι επιτελείς στο γράφοντα και το DefenceReview.gr ήδη σε συνεκπαιδεύσεις μεταξύ μαχητικών της ΠΑ και της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» τα μαχητικά εγκλωβίζονται από αποστάσεις που ξεπερνούν τα 100km και μάλιστα με ικανότητα η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» να επιτύχει πολλαπλές εμπλοκές ταυτοχρόνως που μέχρι τώρα η σχετική δυνατότητα ήταν ανύπαρκτη.Σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με επίκεντρο το Ανατολικό Αιγαίο συγκέντρωσε ισχυρή δύναμη πυρός η οποία αποτελούνταν από αεροναυτικά μέσα προκειμένου να δημιουργηθεί τοπικό τακτικό πλεονέκτημα σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Νευραλγικός ήταν και ο ρόλος των Μονάδων της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων και των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων οι οποίες παρουσίασαν υποδειγματικούς χρόνους ετοιμότητας και ικανότητας ανάληψης επιχειρήσεων. Αμφίβιες, αεροκίνητες και αερομεταφερόμενες δυνάμεις αναπτύχθηκαν στις μικρονήσους του Αιγαίου. Ταυτοχρόνως στη Θράκη η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης (ΑΣΔΙΘ) τέθηκε σε μέγιστη επιφυλακή και ετοιμότητα με την ενεργοποίηση των τμημάτων άμεσης αντίδρασης (Τμήματα Χρονικών Ετοιμοτήτων). Καθολική ήταν η ενεργοποίηση των Μονάδων Αεράμυνας της χώρας υπό τον επιχειρησιακό και τακτικό έλεγχο του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας. Στη περιοχή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) ενεργοποιήθηκαν οι Δυνάμεις Άμεσης Επέμβασης.





Ολοκληρώθηκε η μεγάλης κλίμακας Τακτική ‘Ασκηση ‘Ανευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 26», σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η άσκηση, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας, ξεκίνησε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, με τη συμμετοχή των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ), των Σωμάτων Ασφαλείας και φορέων του πολιτικού τομέα, που ως σκοπό είχε την εξέταση και δοκιμή του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων (ΣΧΚ). Στο πλαίσιο διεξαγωγής της άάσκησης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, επισκέφθηκε το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ), καθώς επίσης και τα Κέντρα Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) Μειζόνων Διοικήσεων, που συμμετείχαν σε αυτή (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, Αρχηγείο Στόλου, Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης).