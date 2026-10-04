4 Οκτωβρίου 1999, Ώρα 4:30 πμ: 6 οπαδοί του ΠΑΟΚ αφήνουν την τελευταία τους πνοή στα Τέμπη

Έξι οπαδοί του "Δικεφάλου" έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, σαν σήμερα όταν επέστρεφαν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ ε...

Έξι οπαδοί του "Δικεφάλου" έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, σαν σήμερα όταν επέστρεφαν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.Ο ΠΑΟΚ είχε έρθει ισόπαλος κόντρα στους "πράσινους" και η χαρά των εκδρομέων ήταν πολύ μεγάλη.... Ωστόσο λίγες ώρες μετά η χαρά μετατράπηκε σε θρήνο.Στις 4:30 τα ξημερώματα στα Τέμπη, το τουριστικό λεωφορείο, που μετέφερε 77 οπαδούς του ΠΑΟΚ, συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγάκι στην προσπάθειά του να προσπεράσει και ανατράπηκε πέφτοντας σε χαντάκι.Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός του φορτηγού και έξι φίλαθλοι του "δικεφάλου".Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν νεκροί οι Χαράλαμπος Ζαπουνίδης (20 ετών), Δημήτριος Ανδρεαδάκης (25 ετών), Χριστίνα Τζιόβα (18 ετών), Αναστάσιος Θέμελης (22 ετών), Γεώργιος Γκανάτσιος (22 ετών), Κυριάκος Λαζαρίδης (17 ετών) και ο οδηγός του φορτηγού Αστέριος Αγκζιώτης (68 ετών). Οι έξι φίλαθλοι ήταν μέλη του Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟΚ Κορδελιού. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε πως τα έξοδα των κηδειών θα πληρωθούν από την ίδια.Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν και άλλοι 33 φίλαθλοι, οι οποίοι διακομίστηκαν εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.