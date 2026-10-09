Μην πετάτε το «τραπεζάκι» της πίτσας! Χρησιμεύει για το κινητό σας…

olivemagazineΤην ιστορία για το πώς εφευρέθηκε το μικρό, πλαστικό τραπεζάκι που τοποθετείται μέσα στα κουτιά της πίτσας, σου την έχουμε π...

olivemagazineΤην ιστορία για το πώς εφευρέθηκε το μικρό, πλαστικό τραπεζάκι που τοποθετείται μέσα στα κουτιά της πίτσας, σου την έχουμε πει. Καιρός να δούμε και πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε περαιτέρω.Επειδή δεν θέλουμε να αφήνουμε τίποτα να πηγαίνει χαμένο, αναζητάμε συνεχώς λύσεις, ακόμη και εναλλακτικές, για καθετί που πέφτει στα χέρια μας. Έτσι και με το πλαστικό στρογγυλό τραπεζάκι που βρίσκουμε μέσα στα κουτιά της πίτσας και που μέχρι πρόσφατα, αρκούμασταν να το ανακυκλώνουμε.Μία γρήγορη έρευνα στο internet όμως, μας έδωσε μία τέλεια εναλλακτική χρήση, που μας εξέπληξε. Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε το πλαστικό τραπεζάκι και να μην το πετάξετε; Μα μετατρέποντας το σε βάση για το κινητό τηλέφωνο.Σωστά διαβάσατε, μπορεί να γίνει βάση για το κινητό, ώστε να μπορείτε να το έχετε όρθιο δίπλα σας Δεν έχετε παρά να αναποδογυρίσετε το «τραπεζάκι» στον πάγκο ή στο τραπέζι και να στερεώσετε το κινητό σε οριζόντια θέση ανάμεσα στα ποδαράκια του. Τόσο απλά!