Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν πιστόλι με 15 φυσίγγια και μικροποσότητα κοκαΐνης σε αυτοκίνητο έπειτα από καταδίωξη – Δύο συλλήψεις

Πιστόλι με 15 φυσίγγια, δύο συσκευασίες με μικροποσότητα κοκαΐνης κι ένα κλεμμένο κινητό τηλέφωνο, εντόπισαν αστυνομικοί σε αυτοκίνητο, έ...

Πιστόλι με 15 φυσίγγια, δύο συσκευασίες με μικροποσότητα κοκαΐνης κι ένα κλεμμένο κινητό τηλέφωνο, εντόπισαν αστυνομικοί σε αυτοκίνητο, έπειτα από καταδίωξη που σημειώθηκε χθες (8/10/2026) , τα ξημερώματα, στη δυτική Θεσσαλονίκη.Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 39χρονος και μία 34χρονη από την Αλβανία, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε, έπειτα από τη διεξαγωγή ελέγχου, βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας.Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι δύο συλληφθέντες επέβαιναν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, με οδηγό τον 39χρονο, και επιχείρησαν να αποφύγουν αστυνομικό έλεγχο. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ φέρεται να παραβίασε κόκκινους σηματοδότες, ώσπου το όχημα ακινητοποιήθηκε στην οδό Γιαννιτσών.Τα παραπάνω ευρήματα, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, βρέθηκαν στην κατοχή της 34χρονης. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους παραπέμπονται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.Επιπλέον, οι αστυνομικοί που περιπολούσαν την περιοχή, συνέλαβαν χθες (8/10/2026) , το βράδυ, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, έναν 28χρονο, με την κατηγορία ότι κατείχε πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα και επτά φυσίγγια, όπως επίσης ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.