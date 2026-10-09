Έκρηξη σε εργοστάσιο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους - Αναφορές για δύο τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο σοβαρά τραυμα...

Έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο σοβαρά τραυματίες, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου.Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ οι τραυματίες στο νοσοκομείο έχουν διασωληνωθεί.Η Πυροσβεστική δεν ενημερώθηκε για το περιστατικό, καθώς υπήρξε διαχείριση της κατάστασης από την ίδια την εταιρεία.