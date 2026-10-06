Πεθαίνει ο Μήτσος και πάει στον Παράδεισο... σ΄ενα μέρος γεμάτο ρολόγια

Πεθαίνει ο Μήτσος και πάει στον παράδεισο. Εκεί βλέπει ένα μέρος γεμάτο με ρολόγια. Την ίδια στιγμή συναντάει έναν άγγελο και τον ρω...











- Γιατί είναι όλα αυτά τα ρολόγια εδώ;



-Κάθε ρολόι μετράει τη διαφθορά μιας χώρας. Όσο πιο γρήγορα κινούνται οι δείκτες τόσο πιο μεγάλη είναι η διαφθορά, του λέει ο άγγελος.



Αμέσως ο Μήτσος πηγαίνει για να δει τα ρολόγια.





Βλέπει το ρολόι της Αμερικής και οι δείκτες κινούνταν κανονικά. Βλέπει το ρολόι της Γερμανίας και οι δείκτες κινούνταν κανονικά. Βλέπει το ρολόι της Ιταλίας και οι δείκτες κινούνταν κανονικά.



Ψάχνει για το ρολόι της Ελλάδας αλλά δεν το βρίσκει. Τότε ρωτάει τον άγγελο:



- Ρε άγγελε, το ρολόι της Ελλάδας δεν το βρίσκω... Πού είναι;



Και του απαντάει ο άγγελος:



- Το ρολόι της Ελλάδας το πήρε ο θεός για ανεμιστήρα.









Την ίδια στιγμή συναντάει έναν άγγελο και τον ρωτάει: