Η Τουρκία στέλνει στην Υεμένη Σύρους μισθοφόρους νεοθωμανούς τζιχαντιστές

Η Τουρκία και το Πακιστάν συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν από κοινού «μέτρα συλλογικής αποτροπής» με τη Σαουδική Αραβία, σε συνέχεια της έκτ...

Η Τουρκία και το Πακιστάν συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν από κοινού «μέτρα συλλογικής αποτροπής» με τη Σαουδική Αραβία, σε συνέχεια της έκτακτης συνεδρίασης τη Δευτέρα 05/10 της Επιτροπής Στρατηγικής Πολιτικής και Άμυνας της συμμαχίας στο Ριάντ. Το Πακιστάν θα αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις και η Τουρκία, όπως συνηθίζει, θα αναπτύξει Σύρους μισθοφόρους νεοθωμανούς τζιχαντιστές.Οι Χούτι προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες ότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας θα μετατραπεί σε «ζώνη ενεργών επιχειρήσεων» για τις δυνάμεις τους, εν μέσω της κλιμάκωσης της σαουδαραβικής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της οργανώσεως.Ο Πρόεδρος της Υεμένης, Ρασάντ αλ-Αλίμι, ανακοίνωσε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης ευρείας κλίμακας κατά των Χούτι σε όλα τα μέτωπα.Ο κύριος στόχος είναι η επίτευξη πλήρους ελέγχου επί της επικράτειας της χώρας και η απελευθέρωση των περιοχών που κατέχουν οι αντάρτες, συμπεριλαμβανομένων της Σαναά και της Χοντέιντα.Οι Αρχές της Υεμένης δήλωσαν ότι τα διπλωματικά περιθώρια έχουν εξαντληθεί, κατηγορώντας τους Χούτι για παραβίαση της εκεχειρίας, επιστράτευση παιδιών και αποκλεισμό κομβικών οδικών αρτηριών στην περιοχή Ταίζ.Οι κυβερνητικές δυνάμεις και οι συμμαχικοί σχηματισμοί περνούν στην επίθεση σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο.