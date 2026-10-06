Σκότωσε, τεμάχισε και έβρασε το εγγόνι της – Το ανατριχιαστικό έγκλημα που πάγωσε την Ελλάδα του 1908

















Το κουβάρι της σοκαριστικής υπόθεσης ξετυλίχτηκε στον Πειραιά. Μάνα και κόρη είχαν ανέβει από τα Χανιά και τίποτα αρχικά δεν έδειχνε τα όσα θα ακολουθούσαν...Ανατριχιαστικό και αποτρόπαιο έγκλημα, έρχεται στο φως σαν σήμερα πριν από 110 χρόνια, με πρωταγωνίστρια μια γυναικά από τα Χανιά. Στις 9 Μαΐου του 1908 στον Πειραιά, η Μαρία Παπαδάκη τεμάχισε το νόθο παιδί της κόρης της, ενώ αυτή βρισκόταν στο κρεβάτι του τοκετού. Το έβαλε στο τσουκάλι και το έβρασε.Η χήρα Μαρία Παπαδάκη καταγόταν από τα Χανιά της Κρήτης. Μαζί με την κόρη της Αφροδίτη, μετακόμισαν σε μια λαϊκή γειτονιά του Πειραιά, σε ένα μικρό ισόγειο διαμέρισμα. Η 30χρονη κόρη της, όταν έφυγε από τα Χανιά είχε μείνει έγκυος χωρίς να είναι παντρεμένη, γεγονός που την έκανε δακτυλοδεικτούμενη σε μια κοινωνία της εποχής εκείνης. Μητέρα και κόρη έκρυβαν το «ένοχο μυστικό». Στις γειτόνισσες που ρωτούσαν, έλεγαν ότι η Αφροδίτη έπασχε από υδρωπικία, μια ασθένεια όπου η κοιλιά γεμίζει με υγρό και πρήζεται.Όταν ξεκίνησαν οι συσπάσεις και οι πόνοι του τοκετού, μητέρα και κόρη κλείστηκαν στο μαγειρειό για να μην μαθευτεί το νέο στην γειτονιά, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Σκριπ». Το νεογνό αγοράκι με το που ήρθε στον κόσμο, κατακρεουργήθηκε πριν ακόμα προλάβει να ακουστεί το πρώτο του κλάμα. Μετά τον τοκετό, η κόρη πήγε στο δωμάτιο για να ξαπλώσει σχεδόν μισολιπόθυμη, καθώς είχε χάσει πολύ αίμα. Τότε η μητέρα της βρήκε το χρόνο να προβεί στο κακούργημα.Για κακή της τύχη όμως, η λεχώνα κατά τη μεταφορά της από το μαγειρειό στο δωμάτιο, άφησε ίχνη αίματος στην πλακόστρωτη αυλή του σπιτιού. Αυτό κίνησε την περιέργεια των γυναικών της γειτονιάς, οι οποίες μπήκαν μέσα στο δωμάτιο και έτσι «αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο περί τοκετού», όπως αναφέρει ο Τύπος της εποχής.Η είδηση διαδόθηκε ταχύτατα στην συνοικία. Πλήθος γυναικών συγκεντρώθηκαν και μαίνονταν, απευθύνοντας σκληρές ύβρεις προς τις δύο γυναίκες που μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούνταν «έντιμες». Αμέσως κάλεσαν την αστυνομία. Όταν ο ενωμοτάρχης του τμήματος κ. Γεωργαντόπουλος μετέβη στο σπίτι ζήτησε από την Μαρία Παπαδάκη να του δείξει το νεογνό και τότε αποκαλύφθηκε το φρικιαστικό έγκλημα που είχε κάνει.Η μητέρα συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, ενώ η λεχώνα κόρη μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Τα κομμάτια του βρέφους μεταφέρθηκαν στο τμήμα για την τυπική νεκροψία και την σύνταξη της ιατροδικαστικής έκθεσης.Η κατάθεση της κόρης και η ομολογίαΗ 30χρονη στην κατάθεσή της, είπε ότι δεν γνώριζε ότι ήταν έγκυος και πίστευε ότι είχε τυμπανισμό. Όταν πια έφτασε η ώρα του τοκετού και κατάλαβε ότι επρόκειτο να γεννήσει, σκέφτηκε ότι επρόκειτο για το παιδί ήταν ενός δικηγόρου από τα Χανιά με τον οποίο διατηρούσε ερωτική σχέση. Η ίδια είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις προθέσεις της μητέρας της, καθώς μετά τον τοκετό έπεσε σχεδόν λιπόθυμη στο κρεβάτι της.«Η κακούργος γραία Μαρία ανακρινόμενη κατατέθηκεν ότι όταν είδε ότι εγέννησε η θυγάτηρ της Αφροδίτη, σάστισε διότι απ’ έξω είχαν μαζευτεί γυναίκες και εφοβήθη μήπως αντιληφθούν αυτό το πράγμα με τα κλάματα του παιδιού και δια τούτο του έκοψε το κεφάλι με το μαχαίρι, πιστεύει όμως ότι το παιδί γεννήθηκε νεκρό», γράφει η εφημερίδα «Σκριπ».Ωστόσο, οι γιατροί του νοσοκομείου διέψευσαν την 30χρονη, καθώς όταν είχε πάει για εξετάσεις με τη μητέρα της λίγους μήνες πριν από το φρικιαστικό έγκλημα, της είχαν πει ότι επρόκειτο για εγκυμοσύνη και όχι για τυμπανισμό. Στον Εισαγγελέα η Μαρία Παπαδάκη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου ομολόγησε το έγκλημα της και είπε χαρακτηριστικά ότι «έπεσε και το έκοψα κύριε Εισαγγελέα μου». Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο κρατητήριο για να δικαστεί…Πηγή: mixanitouxronou.gr