Ηλεία: Ηλικιωμένος συνελήφθη γιατί παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικα κορίτσια

Συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, ένας 82χρονος με την κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων, στον Δήμο Ανδρίτσαινα...

Συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, ένας 82χρονος με την κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων, στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, του νομού Ηλείας.Όπως αναφέρει το patrisnews,gr, ο ηλικιωμένος φέρεται να προσέγγισε δύο ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 11 και 12 ετών, και να τους απεύθυνε ερώτημα το οποίο παρέπεμπε σε σεξουαλικό περιεχόμενο.Οι ανήλικες θορυβήθηκαν και ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι οποίοι με την σειρά τους προχώρησαν σε καταγγελία που οδήγησε στην σύλληψη του ηλικιωμένου.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, σε βαθμό πλημμελήματος, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και το περασμένο Σάββατο αφέθηκε ελεύθερος.Χθες, Δευτέρα, παρουσιάστηκε στο αυτόφωρο δικαστήριο, με την δίκη να αναβάλλεται.Η τακτική δικάσιμος για την υπόθεση ορίστηκε για το Μάρτιο του 2027.