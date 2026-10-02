Αλλοδαποί στη Λέσβο είχαν κρύψει 2 κιλά χασίς σε αυτοκίνητο και 15 κιλά σε «καβάτζα», δείτε βίντεο





Μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, συνελήφθησαν χθες (04-10-2026) στη Λέσβο, -2- αλλοδαποί (56χρονος και 51χρονη), κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.



Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, εντοπίστηκε ο 56χρονος από αστυνομικούς να κινείται με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο στο οδικό δίκτυο Μυτιλήνης – Καλλονής και στο πλαίσιο ελέγχου, βρέθηκαν κρυμμένες σε χώρο του οχήματος και κατασχέθηκαν, -4- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης (χασίς) συνολικού βάρους -2.123- γραμμαρίων.



Κατά την ερευνητική διαδικασία για την υπόθεση αυτή, εντοπίστηκε τοποθεσία σε περιοχή της δυτικής Λέσβου, όπου οι δύο συλληφθέντες είχαν αποκρύψει -36- ακόμη νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -15.414- γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν. Οι συγκεκριμένες συσκευασίες με τα ναρκωτικά βρέθηκαν κατά περίπτωση, θαμμένες στο έδαφος, αλλά και σε σημεία που καλύπτονταν από πυκνή βλάστηση (φυλλωσιές δέντρων).



Ακολούθησε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικία όπου διαμένουν οι δύο προαναφερόμενοι αλλοδαποί στην ίδια περιοχή, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό των -8.000- ευρώ, σημαντικός αριθμός κενών νάιλον συσκευασιών και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.



Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι, ο 56χρονος και η 51χρονη κατείχαν από κοινού ναρκωτικές ουσίες, με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους, έναντι χρηματικής αμοιβής.



Κατασχεθήκαν ακόμη, το χρηματικό ποσό των -70- ευρώ που είχε στην κατοχή του ο 56χρονος κατά τον εντοπισμό του από τους αστυνομικούς, -2- κινητά τηλέφωνα, καθώς και το παραπάνω Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης εκνόμων ενεργειών.



Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.

Οι δύο συλλήψεις έγιναν την Κυριακή όταν αρχικά σε έλεγχο στον δρόμο Μυτιλήνη-Καλλονή εντοπίστηκε ο 56χρονος να μεταφέρει στο αυτοκίνητό του 4 νάιλον συσκευασίες με συνολικά 2,1 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.Στην έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκε ένας δεύτερος χώρος στον οποίο οι δύο συλληφθέντες είχαν κρύψει άλλες 36 συσκευασίες με συνολικά 15,1 κιλά χασίς.