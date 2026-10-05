Εθνική Φρουρά: Προκήρυξη για την πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών – Αναλυτικά η διαδικασία

Το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) στην Εθν...
Το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) στην Εθνική Φρουρά.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για να ενταχθούν ως ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά έχουν πρόσωπα που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη.
Σημειώνεται ότι η προκήρυξη περιλαμβάνει τροποποιήσεις σε σχέση με τις προηγούμενες, με σημαντικότερη τη διεύρυνση του ηλικιακού ορίου για υποβολή αίτησης, το οποίο αυξάνεται από το 35ο στο 38ο έτος ηλικίας. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Κυβερνητικής Πύλης (www.gov.cy), στη θεματική ενότητα «Στράτευση» Στρατολογία – Αίτηση για Πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥ.ΟΠ.), από τη Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 14:00.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβοήθηση στη συμπλήρωση της αίτησης ή και για τις περιπτώσεις σφάλματος ή αδυναμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Στρατευσίμων και Πολιτών του Υπουργείου Άμυνας, καθημερινά από τις 08:00 μέχρι τις 15:00, τις εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 1430 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: syop@mod.gov.cy .
Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι αιτητές/τριες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και ταυτοποιημένοι χρήστες στην Κυβερνητική Πύλη https://www.gov.cy/gr/.
Η ταυτοποίηση προφίλ για πολίτες (Φυσικά Πρόσωπα) μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
- Μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζών (eBanking),
- Με προσωπική επιτόπου επίσκεψη σε Κέντρα Ταυτοποίησης (ΚΕΠ ή ΚΕΠΟ), προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητας, κατόπιν ραντεβού,
- Μέσω βιντεόκλησης με λειτουργούς των ΚΕΠ, κατόπιν ραντεβού.
Οι εν λόγω Δοκιμασίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός Νοεμβρίου και οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και μηνύματος SMS.
Δείτε τα έγγραφα και τη σύμβαση 18ης σειράς στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Κύπρου εδώ.
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