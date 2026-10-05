Συρία: Ένταση στην Ελληνορθόδοξη πόλη Σουκαϊλαμπίγια (Σελευκόβηλος): Οι Έλληνες (Ρωμιοί) της Συρίας ζητούν προστασία και απονομή δικαιοσύνης

tribune.gr_ Ένταση επικράτησε εκ νέου αυτό το Σαββατοκύριακο 03-04/10 στην ελληνική πόλη της Συρίας, Σουκαϊλαμπίγια, μια κωμόπολη με αμιγ...

tribune.gr_Το επεισόδιο προκάλεσε την κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ πυροδότησε εκ νέου αιτήματα εκπροσώπων της Ελληνορθόδοξης κοινότητας για ουσιαστικότερη κρατική προστασία.Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε την Κυριακή 04/10 ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αποκατέστησαν την τάξη στη Σουκαϊλαμπίγια (Σευλευκόβηλο ή Σελεύκεια η προς Βήλω), αφού προηγουμένως περιόρισαν επεισόδιο που ξέσπασε την προηγούμενη ημέρα και περιελάμβανε επίθεση σε εμπορικό κατάστημα.Οι Δυνάμεις Εσωτερικής Ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοίνωσαν τη σύλληψη ατόμων τόσο από τη Σουκαϊλαμπίγια όσο και από την Καλάατ αλ-Μαντίκ για εμπλοκή στο συμβάν.Ο επικεφαλής της περιοχής Αλ-Γκαμπ, Μοχάμεντ αλ-Ατάλ, δήλωσε στο SANA ότι οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν για να καταστείλουν τη σύγκρουση και να επαναφέρουν την τάξη.Σημείωσε ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται μέσω της νόμιμης οδού και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μην αναπαράγουν παλαιά βίντεο ή ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν περαιτέρω την ένταση.Ωστόσο, εκπρόσωποι της Ελληνορθόδοξης κοινότητας περιέγραψαν μια πολύ πιο ανησυχητική εικόνα, υποστηρίζοντας ότι το επεισόδιο αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη ευάλωτη θέση των κατοίκων, καθώς και τις ελλείψεις στον σχεδιασμό των δυνάμεων ασφαλείας.Ο Γιακούμπ Μίρζα, υπεύθυνος εσωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Συριακής Ένωσης (ESU), ασκώντας κριτική στις Αρχές, έκανε λόγο για αδυναμία προστασίας των πολιτών που δέχθηκαν την επίθεση.Όπως ανέφερε, οι δυνάμεις ασφαλείας περιόρισαν ουσιαστικά τους πληγέντες στα σπίτια τους αντί να τους προστατεύσουν από περαιτέρω επιθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι αυτό δεν συνιστά επαγγελματική επιχειρησιακή ανταπόκριση εφόσον τα θύματα παρέμειναν απρόστατευτα.Η κριτική του εστιάζει στον πυρήνα του προβλήματος: εάν δηλαδή αρκεί η απλή αποκατάσταση της τάξης μετά εκδήλωση βίας ή εάν οι δυνάμεις ασφαλείας οφείλουν να παρέχουν άμεση και συνεχή προστασία στους πολίτες και τις περιουσίες τους όσο οι συσχετισμοί παραμένουν έκρυθμοι.Από την πλευρά του, το Κόμμα Συριακής Ένωσης στη Συρία (SUP) καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον πολιτών και περιουσιών στη χριστιανική πόλη, κάνοντας λόγο για καταστροφές καταστημάτων, ρίψεις πυροβολισμών και εκφοβισμό των κατοίκων.Το κόμμα επεσήμανε ότι παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί στην περιοχή και στο παρελθόν, παρά τις τοπικές συμφωνίες που είχαν συναφθεί για την αποτροπή αναζωπύρωσης της βίας.Το SUP ζήτησε τη διεξαγωγή διαφανούς έρευνας, την απόδοση ευθυνών στους υπαιτίους και τη λήψη αυστηρότερων, διαρκών μέτρων ασφαλείας.Παράλληλα, κάλεσε το κράτος να επιβάλει την τήρηση των τοπικών συμφωνιών μεταξύ των κοινοτήτων και να πατάξει τη ρητορική μίσους και υποκίνησης.Ταυτόχρονα, το κόμμα προέβαλε ένα ιδιαίτερα βαρυσήμαντο αίτημα: να επιτραπεί στους Χριστιανούς να στελεχώσουν τις Δυνάμεις Εσωτερικής Ασφαλείας, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην προστασία των κοινοτήτων και των περιουσιών τους στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.Στη σχετική ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι, χωρίς αυτή τη συμμετοχή, τα μέλη της κοινότητας ενδέχεται να θεωρήσουν την αυτοπροστασία ως τη μόνη εναπομείνασα επιλογή τους.Το αίτημα αυτό αντικατοπτρίζει τον ευρύτερο προβληματισμό των χριστιανικών κοινοτήτων της Συρίας σχετικά με την ικανότητα των κρατικών θεσμών να εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών εν μέσω διαρκούς αβεβαιότητας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι τοπικές τριβές μπορούν να λάβουν γρήγορα θρησκευτικές ή κοινοτικές διαστάσεις.Ο Ελληνορθόδοξος παπάς της Σουκαϊλαμπίγια, πατέρας Φάντι Σανκάρι, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους για ενότητα, απορρίπτοντας κάθε ιδέα εκδίκησης.«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εισβάλει στα σπίτια σας ή να απειλήσει την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά σας», ανέφερε στο μήνυμά του προς τους ενορίτες, σύμφωνα με ανακοίνωση που κυκλοφόρησε τοπικά.Ο πατέρας Σανκάρι κάλεσε τους πολίτες να προστατεύσουν τις γυναίκες, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, ενώ ζήτησε από τις Αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την προστασία των αμάχων.Προειδοποίησε για τον κίνδυνο μετατροπής της πόλης σε πεδίο ανομίας, τονίζοντας ότι η κοινότητα επιζητά την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και την απόδοση ευθυνών, και όχι τα αντίποινα.Η έκκλησή του συνέπεσε με αναφορές στο διαδίκτυο για ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας στο εσωτερικό της πόλης.Ανταποκριτής του Syria TV μετέδωσε ότι αναπτύχθηκαν δυνάμεις εσωτερικής ασφαλείας μετά τον τραυματισμό γυναίκας κατά τη διάρκεια συμπλοκής στην οποία ενεπλάκησαν νεαροί από την Καλάατ αλ-Μαντίκ.Παράλληλα, ο λογαριασμός «Greco-Levantines World Wide» δημοσίευσε ισχυρισμούς ότι Χριστιανοί στη Δαμασκό πραγματοποίησαν πορεία συμπαράστασης προς τη Σουκαϊλαμπίγια, φωνάζοντας συνθήματα περί μαρτυρίου στον Σταυρό.Οι αναφορές και το οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν ανεξάρτητα.Οι αντικρουόμενες αφηγήσεις αναδεικνύουν την ευαισθησία της κατάστασης.Ενώ οι κρατικές Αρχές παρουσιάζουν το επεισόδιο ως ελεγχόμενο συμβάν που ακολούθησαν συλλήψεις, πολιτικοί και θρησκευτικοί εκπρόσωποι των Ελληνορθόδοξων (Ρωμιών) το εκλαμβάνουν ως προειδοποιητικό σήμα για την τρωτότητα των πολιτών και την ανάγκη για μια πιο βιώσιμη παρουσία ασφαλείας.Για τους κατοίκους της Σουκαϊλαμπίγια, το διακύβευμα δεν είναι απλώς αν επανήλθε η ηρεμία στους δρόμους, αλλά αν αυτή η ηρεμία μπορεί να διατηρηθεί.Για μια κοινότητα που έχει βιώσει επανειλημμένα περιόδους αστάθειας, η διαφορά ανάμεσα σε μια πρόσκαιρη εκτόνωση και στη μόνιμη ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας.Η άμεση αναμέτρηση μπορεί να έχει τελειώσει, όμως τα αιτήματα για λογοδοσία, ουσιαστική προστασία και ενεργό συμμετοχή στη φύλαξη της περιοχής υποδηλώνουν ότι οι βαθύτερες αιτίες της έντασης παραμένουν ανεπούλωτες.