Πτήσεις μαθητών με αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας - Πώς μπορούν να συμμετάσχουν



Τι ισχύει για μαθητές από την επαρχία



Μέριμνα προβλέπεται και για τους μαθητές και τις οικογένειές τους που διαμένουν εκτός Αττικής.



Εφόσον το επιθυμούν, στους επιλεγέντες και τις οικογένειές τους δύναται να παρασχεθεί δωρεάν διαμονή και σίτιση σε εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας.



Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα κάλυψης των μετακινήσεών τους εντός Νομού Αττικής, αποκλειστικά για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εκδήλωσης.



Πιθανή αλλαγή ημερομηνίας



Η Πολεμική Αεροπορία επισημαίνει ότι οι προγραμματισμένες πτήσεις ενδέχεται να αλλάξουν ημερομηνία, εφόσον προκύψουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή περιορισμένη διαθεσιμότητα πτητικών μέσων.



Παράλληλα, η δράση μπορεί να τροποποιηθεί ή να αναβληθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.



Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας και δίνει στους μαθητές της Β΄ Λυκείου την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο της Πολεμικής Αεροπορίας και να γνωρίσουν από πρώτο χέρι τις διαδικασίες που προηγούνται μιας πτήσης.

Όπως προβλέπεται από τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα, οι επιλεγμένοι μαθητές και μαθήτριες θα πρέπει:να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση - Συγκατάθεση γονέα, καθώς πρόκειται για ανηλίκους,να περάσουν επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις πτητικής ικανότητας στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ), να ολοκληρώσουν επιτυχώς την προβλεπόμενη εκπαίδευση σε μέτρα ασφαλείας και διαδικασίες ανάγκης.Με βάση το ενδεικτικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε το ΓΕΑ, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής.Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν η εκπαίδευση και οι πτήσεις στη Σχολή Ικάρων.Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας διευκρινίζει ότι οι λεπτομέρειες της δράσης και το ακριβές πρόγραμμα θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.