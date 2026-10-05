Έναρξη επιχείρησης «Αυγή της Υεμένης» κατά των Χούθι – Η κυβέρνηση λέει ότι ελέγχει το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ

Ο στρατός της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατάφερε να θέσει υπό τον έλεγχό του το στρατηγικής...

Ξεκίνησε η επιχείρηση «Αυγή της Υεμένης» για την απελευθέρωση της πρωτεύουσας Σαναά



«Με τη βοήθεια του Θεού, τη βούληση του λαού μας, τη γενναιότητα των ενόπλων δυνάμεων και όλων των στρατιωτικών σχηματισμών μας, καθώς και τη στήριξη των αδελφών και των φίλων μας, η Υεμένη θα πορευτεί προς μια νέα αυγή ελευθερίας, ειρήνης και σταθερότητας», ανέφερε σε δική του ανάρτηση του ο Ρασάντ αλ-Αλίμι.



Οι Χούθι –μια ένοπλη οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν κατέλαβαν τη Σαναά με τη βία το 2014 και στη συνέχεια επέβαλαν τη δική τους κυβέρνηση. Ελέγχουν επίσης βόρειες και βορειοανατολικές περιοχές της Υεμένης, ενώ τον περασμένο μήνα κατέλαβαν στρατηγικής σημασίας περιοχές κοντά στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.



Ο αλ-Αλίμι, ο οποίος υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε την Κυριακή την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης για την ανακατάληψη όλων των εδαφών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Χούθι.



Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοινώνει ότι έχουν πληγεί περισσότεροι από 300 «στόχοι υψηλής αξίας» στην Υεμένη και ότι συμμαχικές χερσαίες δυνάμεις μάχονται εναντίον των Χούθι.



«Παρέχουμε αεροπορική υποστήριξη για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης στο πεδίο της μάχης, σε εικοσιτετράωρη βάση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού. «Η αντιμετώπιση κινητών στόχων συνεχίζεται».



Πρόσθεσε ότι περισσότερα από 100 μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν σήμερα το πρωί στην «Επιχείρηση Αυγή της Υεμένης».



Το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ («Πύλη των Δακρύων») συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό, αποτελώντας τη νότια πύλη προς τη Διώρυγα του Σουέζ. Από το στενό διέρχεται περίπου το 10% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου και πάνω από 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου & LNG ημερησίως.

Πηγή: skai.gr