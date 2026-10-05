Προκαλεί ξανά ο ψευτομουφτής Ξάνθης... Μουσταφά Τράμπα: Εθνικιστικό παραλήρημα και εργαλειοποίηση των τεμενών με αφορμή την τουρκική εβδομάδα τζαμιών

Σε ευθεία εργαλειοποίηση της θρησκείας και των λατρευτικών χώρων της Θράκης προχώρησε για άλλη μια φορά ο παράνομος παραμουφτής Ξάνθης κα...

Σε ευθεία εργαλειοποίηση της θρησκείας και των λατρευτικών χώρων της Θράκης προχώρησε για άλλη μια φορά ο παράνομος παραμουφτής Ξάνθης και πρόεδρος του αυτοαποκαλούμενου Συμβουλευτικού Συμβουλίου της λεγόμενης «Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης» (BTTADK), Μουσταφά Τράμπα, με αφορμή την «Εβδομάδα Τζαμιών και Θρησκευτικών Λειτουργών» (1–7 Οκτωβρίου), έναν θεσμό που εισάγεται απευθείας από το τουρκικό κράτος και την τουρκική Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet).Στο εκτενές μήνυμά του, υπό τον τίτλο «Τέμενος και Κοινωνική Ζωή: Γέφυρες από τον Χώρο Λατρείας στην Κοινωνία στη Δυτική Θράκη», ο εγκαθιδρυμένος από το τουρκικό προξενείο παράτυπος λειτουργός επιχείρησε να μετατρέψει τα ιερά τεμένη της περιοχής σε προπύργια εθνικιστικού αγώνα και πολιτικής αντιπαράθεσης με την ελληνική έννομη τάξη.Στο κείμενό του, ο Μουσταφά Τράμπα υποστηρίζει απροκάλυπτα ότι τα τεμένη αποτελούν το «ισχυρότερο συμβόλαιο ιδιοκτησίας» (tapu) για την παρουσία της μειονότητας, συνδέοντας άμεσα το θρησκευτικό καθήκον με έναν «εθνικό και πνευματικό αγώνα ύπαρξης» («milli ve manevi varoluş mücadelesi») και εξυμνώντας το παρελθόν παράνομων παραμουφτήδων που συγκρούστηκαν με τα ελληνικά δικαστήρια.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα επεισόδια της 11ης Οκτωβρίου 2024 στο Τέμενος Τσινάρ της Ξάνθης και στη μετέπειτα δικαστική εξέλιξη, παρουσιάζοντας την παραβατική συμπεριφορά και την αμφισβήτηση της νομιμότητας ως δήθεν «υπεράσπιση της βούλησης της κοινότητας», ενώ έκανε λόγο για «άσχημες επιθέσεις και προβοκάτσιες» κατά τεμενών, καλώντας τους μουσουλμάνους πιστούς σε συσπείρωση γύρω από τις παρακρατικές δομές και τους μηχανισμούς του παραθρησκευτικού ιερατείου.Πηγή: Επίσημος λογαριασμός και ιστοσελίδα της παράνομης παραμουφτείας ΞάνθηςΠροέλευση: Γραπτό μήνυμα Μουσταφά Τράμπα για την «Εβδομάδα Τζαμιών και Θρησκευτικών Λειτουργών»Σχόλιο Σύνταξης (από τον Νίκο Αρβανίτη): Το νέο προπαγανδιστικό διάγγελμα του εγκάθετου παραμουφτή Ξάνθης, Μουσταφά Τράμπα, επιβεβαιώνει για πολλοστή φορά τον πραγματικό ρόλο των παρακρατικών δομών που συντηρεί και καθοδηγεί το τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής: τη μετάλλαξη της θρησκευτικής πίστης σε μοχλό εθνικιστικού φανατισμού και υβριδικής πίεσης εις βάρος της ελληνικής κυριαρχίας.Η υιοθέτηση και μεταφορά στην ελληνική Θράκη μιας καθαρά εσωτερικής τουρκικής επετείου της Diyanet (Camiler ve Din Görevlileri Haftası), συνοδευόμενη από εμπρηστικές εκφράσεις περί «εθνικών αγώνων» και «ιστορικών τίτλων ιδιοκτησίας» στα τεμένη, αποτελεί ευθεία πρόκληση απέναντι στις συνταγματικές αρχές της Ελλάδας και στη Συνθήκη της Λωζάνης, η οποία αναγνωρίζει ρητά και αποκλειστικά θρησκευτική μειονότητα.Η απέλπιδα προσπάθεια του Τράμπα να ανακινήσει τα γεγονότα στο Τέμενος Τσινάρ και να παρουσιάσει την παραβατικότητα ως «αντίσταση» αποκαλύπτει τον βαθύ πανικό του παραθρησκευτικού ιερατείου.Την ώρα που οι νόμιμοι, θεσμοθετημένοι Μουφτήδες της Θράκης γίνονται δεκτοί με τιμές στα κορυφαία παγκόσμια κέντρα του ισλαμικού κόσμου —από τη Μεδίνα και την Ιορδανία μέχρι την Τζακάρτα— αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό κράτος δικαίου διασφαλίζει πλήρως τη θρησκευτική ελευθερία, τα τοπικά υποχείρια της Άγκυρας καταφεύγουν στον γνωστό, φθηνό λαϊκισμό των «διώξεων» και των «προβοκατσιών».Το μοναδικό μοντέλο θρησκευτικής συνύπαρξης, ισονομίας και ειρηνικής συμβίωσης στη Θράκη αναδεικνύεται παντού και αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς, ακριβώς επειδή απορρίπτει τέτοιες αναχρονιστικές σκοταδιστικές μεθοδεύσεις.Οι Έλληνες μουσουλμάνοι πολίτες της Θράκης δεν χρειάζονται κανέναν αυτόκλητο κηδεμόνα να μετατρέπει τις προσευχές τους σε κομματικά και εθνικιστικά συνθήματα.Η ελληνική Δικαιοσύνη και η Πολιτεία οφείλουν να παραμείνουν αμετακίνητες στην εφαρμογή των νόμων, προστατεύοντας τους λατρευτικούς χώρους από τη βέβηλη εκμετάλλευση ξένων κέντρων επιρροής.