Όραμα Νετανιάχου: «Θα γίνουμε ένας από τους ηγέτες στον κόσμο στο Πολεμικό Ναυτικό»

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο πλευρές παρακολούθησαν μια επίδειξη προηγμένων όπλων που χρησιμοποιούνται από το Ναυτικό για αμυντικές και επιθετικές αποστολές. Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στις αυξανόμενες απειλές στη ναυτική αρένα, ξεκαθάρισε ότι η χώρα θα εργαστεί για την επέκταση του ναυτικού στόλου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και δεσμεύτηκε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να εδραιώνει τη θέση του ως υπερδύναμη στο πεδίο.«Ο θαλάσσιος χώρος έχει γίνει διεθνές πεδίο μάχης τα τελευταία χρόνια – το βλέπουμε αυτό στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ αλ-Μαντάμπ», δήλωσε ο Νετανιάχου στο τέλος της αξιολόγησης.«Οι εχθροί μας θέλουν να απειλήσουν τον θαλάσσιο χώρο μας στη Μεσόγειο, τα λιμάνια και τη θαλάσσια κυκλοφορία μας – και φυσικά δεν θα αφήσουμε να συμβεί αυτό. Θα προστατεύσουμε το Κράτος του Ισραήλ και από τη θάλασσα».Στις δηλώσεις του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις νέες απαιτήσεις εξοπλισμού από το αμυντικό κατεστημένο, μετά την ενίσχυση των δυνάμεων και την άφιξη του έκτου υποβρυχίου στο ισραηλινό ναυτικό:«Άκουσα από τους αξιωματούχους ασφαλείας ότι χρειάζονται περισσότερο εξοπλισμό. Ένα έκτο υποβρύχιο έφτασε στο Ισραήλ – και θέλουν περισσότερα. Ζητούν περισσότερα σκάφη και άλλα μέσα. Εννοώ ότι το Ισραήλ θα είναι ένας από τους ηγέτες στον κόσμο στον τομέα του επιφανειακού και υποβρύχιου πολέμου».C14