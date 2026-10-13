Γλυφάδα: Τρεις συλλήψεις για κλοπές με τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού»

Στη σύλληψη τριών μελών διεθνούς συμμορίας προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας το απόγευμα της Δευτέρας ...



Εξιχνιάστηκαν πέντε υποθέσεις κλοπών



Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί τρεις κλοπές και δύο απόπειρες κλοπής από οχήματα, οι οποίες διαπράχθηκαν από τις αρχές Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η συνολική λεία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7.500 ευρώ.



Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία και έπειτα από επικοινωνία με αλλοδαπές αρχές, τα δύο φερόμενα ως μέλη της ομάδας είχαν συλληφθεί επανειλημμένα για παρόμοια αδικήματα στην Ισπανία, τη Νορβηγία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.



Ένας από τους δύο φέρεται, επίσης, να διώκεται από τις ισπανικές αρχές για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας.



Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της φερόμενης εγκληματικής δράσης τους.

Στη σύλληψη τριών μελών διεθνούς συμμορίας προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, κοντά σε τραπεζικό υποκατάστημα στη Γλυφάδα.Οι δύο από τους συλληφθέντες στη Γλυφάδα φέρονται να είναι μέλη συμμορίας με διεθνή δράση που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις σε διάφορες χώρες.Σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο μέλη συμμετείχαν σε ομάδα που μετακινούνταν προσωρινά από χώρα σε χώρα με σκοπό τη διάπραξη αδικημάτων, πρακτική που είναι γνωστή ως «εγκληματικός τουρισμός».Τα μέλη της ομάδας φέρονται να ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία, γνωστή ως μέθοδος του «σκασμένου ελαστικού».Αρχικά, παρακολουθούσαν πελάτες έξω από τραπεζικά καταστήματα, εντοπίζοντας όσους πραγματοποιούσαν αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών.Στη συνέχεια, προκαλούσαν φθορά σε ένα από τα ελαστικά του οχήματος των υποψήφιων θυμάτων και τα ακολουθούσαν μέχρι να σταματήσουν για να το αλλάξουν.Τότε, ένα μέλος της ομάδας πλησίαζε τον οδηγό και προσφερόταν να τον βοηθήσει, αποσπώντας την προσοχή του, ενώ συνεργός του αφαιρούσε από το εσωτερικό του οχήματος τσάντα με τα χρήματα της ανάληψης.Η συγκεκριμένη μέθοδος φέρεται να χρησιμοποιείται ευρέως και σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.Πλαστά έγγραφα και κατασχεθέντα αντικείμεναΓια να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, οι δράστες φέρονται να χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα για τις μετακινήσεις τους, καθώς και για την ενοικίαση οχημάτων και καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.Κατά τις έρευνες σε διαμέρισμα στην Αθήνα, όπου διέμεναν προσωρινά, αλλά και στις σωματικές έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα και τραπεζικές κάρτες.