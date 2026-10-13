Συνελήφθη άνδρας που μπούκαρε σε εκκλησία στη Λιβαδειά και έκλεψε το παγκάρι

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος έκλεψε παγκάρι από εκκλησία της Λιβαδειάς προχώρησε η Αστυνομία το μεσημέρι της Δευτέρας (12/10). Ειδι...



Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ., το βράδυ της Κυριακής (11/10) ο συλληφθείς φέρεται να παραβίασε την κεντρική είσοδο του Ιερού Ναού και να αφαίρεσε από το εσωτερικό του ένα ξύλινο κουτί, το οποίο περιείχε χρήματα.



Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας/Έδρα Λιβαδειάς.

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος έκλεψε παγκάρι από εκκλησία της Λιβαδειάς προχώρησε η Αστυνομία το μεσημέρι της Δευτέρας (12/10).