ΝΑΤΟ: Ξεκίνησε η πυρηνική άσκηση «Steadfast Noon» με δυνάμεις από 17 χώρες και απόρρητο σενάριο

Η πυρηνική άσκηση του ΝΑΤΟ με την ονομασία Steadfast Noon ξεκίνησε σήμερα στην Ιταλία, με τη συμμετοχή 17 χωρών και δεκάδων αεροσκαφών. ...

Η πυρηνική άσκηση του ΝΑΤΟ με την ονομασία Steadfast Noon ξεκίνησε σήμερα στην Ιταλία, με τη συμμετοχή 17 χωρών και δεκάδων αεροσκαφών.Το ΝΑΤΟ δηλώνει ότι πρόκειται για μια συνήθη, προγραμματισμένη από καιρό εκπαιδευτική άσκηση — δεν χρησιμοποιούνται πραγματικά πυρηνικά όπλα και δεν συνδέεται με κανένα τρέχον παγκόσμιο γεγονός.Όπως επιβεβαίωσε σήμερα εκπρόσωπος του στρατιωτικού αρχηγείου της αμυντικής συμμαχίας στην πόλη Μονς του Βελγίου δυνάμεις από 17 χώρες θα συμμετάσχουν στην άσκηση «Steadfast Noon» μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.Η Γερμανία έχει στείλει τρία μαχητικά αεροσκάφη Tornado από την 33η Τακτική Αεροπορική Πτέρυγα στην αεροπορική βάση του Αβιάνο στη βόρεια Ιταλία για την άσκηση. Σύμφωνα με την Γερμανική Πολεμική Αεροπορία, συνολικά συμμετέχουν στην άσκηση αρκετές δεκάδες Γερμανοί στρατιώτες.Τα γερμανικά αεροσκάφη Tornado σταθμεύουν συνήθως στη αεροπορική βάση Μπιούτσελ στη Ρηνανία-Παλατινάτο, στη δυτική Γερμανία. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, εκεί αποθηκεύονται αμερικανικά πυρηνικά όπλα τα οποία, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα μπορούσαν επίσης να ρίχνονται από γερμανικά μαχητικά-βομβαρδιστικά στο πλαίσιο της συμφωνίας «πυρηνικής κατανομής» του ΝΑΤΟ.Βάσεις σε χώρες όπως η Ιταλία, το Βέλγιο και h Ολλανδία θεωρούνται επίσης χώροι αποθήκευσης αμερικανικών πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη.Το σενάριο της άσκησης είναι απόρρητοΤο ΝΑΤΟ δεν έδωσε καμία λεπτομέρεια σχετικά με την άσκηση μέχρι πρόσφατα: η έδρα της Συμμαχίας ανέφερε μόνο ότι η κλίμακα της άσκησης ήταν συγκρίσιμη με εκείνη της περσινής άσκησης. Τότε, το ΝΑΤΟ είχε αναφερθεί σε περίπου 2.000 στρατιωτικούς και περισσότερα από 70 αεροσκάφη που συμμετείχαν, συμπεριλαμβανομένων των υπερσύγχρονων μαχητικών F-35, καθώς και αεροσκαφών επιτήρησης και ανεφοδιασμού.Το σενάριο της άσκησης είναι επίσης απόρρητο. Σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, οι ασκήσεις --οι οποίες διεξάγονται τακτικά τον Οκτώβριο-- έχουν ως στόχο την εξάσκηση της ασφαλούς μεταφοράς των όπλων από τις υπόγειες αποθήκες στα αεροσκάφη και της τοποθέτησής τους κάτω από τα μαχητικά αεροσκάφη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και των επακόλουθων ασκήσεων επίθεσης, χρησιμοποιούνται μόνο εκπαιδευτικές βόμβες χωρίς πυρηνικές κεφαλές.