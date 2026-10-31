Θρίλερ στα Χανιά: Ανθρώπινος σκελετός βρέθηκε σε χωράφι - Στο μικροσκόπιο εξαφανίσεις γυναικών

Συγκεκριμένα, ένας ιδιοκτήτης της περιοχής των Βουκολιών, ενώ καθάριζε το χωράφι του, βρήκε ανθρώπινα υπολείμματα και ειδοποίησε αμέσως ...



Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr τα πρώτα επιστημονικά δεδομένα «δείχνουν» ακόμα πιο πίσω στον παρελθόν, σε μια εξαφάνιση που είχε συγκλονίσει την περιοχή πριν 19 χρόνια.



Επίσης, από την αναγνώριση των ρούχων φαίνεται πως δεν ειναι η 75χρονη.



Σε κάθε περίπτωση, έχουν παρθεί δείγματα DNA και για τις δύο περιπτώσεις και τα αποτελέσματα αναμένεται να ρίξουν φως ή να συσκοτίσουν ακόμα περισσότερο την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ένας ιδιοκτήτης της περιοχής των Βουκολιών, ενώ καθάριζε το χωράφι του, βρήκε ανθρώπινα υπολείμματα και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές που τέθηκαν σε συναγερμό για την ταυτοποίησή τους.Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, διαπιστώθηκε πως η σορός ανήκει σε γυναίκα και άμεσα η πρώτη υπόθεση που άνοιξε, είναι αυτή της 75χρονης από τον Αλικιανό που «άνοιξε η γη και την κατάπιε» στις 23 Σεπτεμβρίου του 2023, πρωί πρωί στη μέση του χωριού!Η εξαφάνιση γυναίκας πριν 19 χρόνιαΓια την υπόθεση κατηγορήθηκε ένας αλλοδαπός εργάτης ενώ είχε ανακριθεί ως ύποπτος και ο ιερέας του χωριού. Συκγκεκριμένα είχαν ασσκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και με ενδεχόμενο δόλο, κατά συναυτουργία στον ιερέα του χωριού και στο ζευγάρι των Τσέχων που εκτελούσαν εργασίες εκείνο το διάστημα στο νεκροταφείο, υπόθεση που δεν έχει περάσει από δικαστικό συμβούλιο. Παρά τις αμέτρητες εκκλήσεις των παιδιών της η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίστη!