Οι Σκοπιανοί «ρωτάνε και ανησυχούν»... Μήπως η μεταφορά των οστών του Τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία ανοίγει δικαιώματα στην ιστορική κληρονομιά στα Βαλκάνια;

Μιλάμε ότι η απατεωνιά τους έχει χτυπήσει ταβάνι... Κλέβουν ότι κινείται κι ότι τους γυαλίσει από την ιστορία και φυσικά και από τους Βο...



Προσθέτει ότι ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σόφιας, Ιβάν Ίλτσεφ, αντιδρά έντονα επειδή «οι βουλγαρικές αρχές ανοίγουν το κουτί της Πανδώρας με αυτήν την ανταλλαγή και δημιουργούν ένα προηγούμενο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες απαιτήσεις για την επιστροφή ιστορικού υλικού».



– Αυτός ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιεί ότι ανοίγει το κουτί της Πανδώρας και δίνει στη Βόρεια Μακεδονία το ελεύθερο να αναζητήσει τα χιλιάδες έγγραφα στο Βουλγαρικό Ιστορικό Αρχείο και σε άλλα αρχεία, τα οποία έφεραν στη Βουλγαρία πρόσφυγες – αναφέρει ο καθηγητής Ίλτσεφ στη δήλωσή του.



Αντιδρά επίσης μια ομάδα επιστημόνων, ιστορικών και δημοσίων προσώπων από τη Βουλγαρία



Η δημόσια εκφρασμένη θέση του πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου της Σόφιας, Ιβάν Ίλτσεφ, έρχεται σε μια εποχή που η κριτική για τη διαδικασία με την οποία πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή αντικειμένων με την Ελλάδα εντείνεται στη Βουλγαρία.



Μια ομάδα Βούλγαρων επιστημόνων, ιστορικών, κοινωνικών ακτιβιστών και δημοσίων προσώπων εξέφρασε αμφιβολίες σε επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με τη «νομιμότητα και τη διαφάνεια ολόκληρης της διαδικασίας».



Σύμφωνα με αυτούς, το κοινό δεν ήταν επαρκώς ενημερωμένο για τη φύση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής και ορισμένα από τα αντικείμενα που παραδόθηκαν δεν είχαν άμεση σχέση με τα μοναστήρια για τα οποία η ελληνική πλευρά ζήτησε την επιστροφή.



Η επιστολή αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς το εάν αυτή η διαδικασία σεβάστηκε τις διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία Μολόφ-Καφαντάρη του 1927, η οποία ρύθμιζε ζητήματα που σχετίζονται με την ιδιοκτησία και τις συνέπειες της ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας.



«Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτή η ομάδα ακαδημαϊκών από τη Βουλγαρία προειδοποιεί ότι «αποδεχόμενη την αρχή της ανταλλαγής πολιτιστικών και ιστορικών αντικειμένων, η Σόφια κινδυνεύει να αντιμετωπίσει πρόσθετες απαιτήσεις από άλλες χώρες και θεσμούς», φυσικά, αναφερόμενη κυρίως στη Βόρεια Μακεδονία, επειδή αναγκάζει τα Σκόπια να υποβάλουν αίτημα, με την ίδια αρχή όπως και η Ελλάδα, για έγγραφα εξαιρετικής και ουσιαστικής σημασίας για την ιστοριογραφία που σχετίζεται με τους Σλάβους της Μακεδονίας, τα οποία θα αποκάλυπταν πολλές πλαστογραφίες που έχουν κάνει οι βουλγαρικοί πολιτικοί και οι ιστορικοί του καθεστώτος, δημιουργώντας μια εθνική βουλγαρική αφήγηση, η οποία απέχει πολύ από το πραγματικό, αληθινό ιστορικό υλικό και τα αρχεία.



Και όλα αυτά εις βάρος του ‘μακεδονισμού’, του ξεχωριστού ‘μακεδονικού’ υποστρώματος και των Σλάβων της Μακεδονίας– λέει ο συνομιλητής μας, ιστορικός.



Γι’ αυτό η δήλωση του Ιβάν Ίλτσεφ προσέλκυσε ιδιαίτερη προσοχή, επειδή για πρώτη φορά επισημάνθηκε δημόσια από έναν υψηλό ακαδημαϊκό κύκλο ότι η συμφωνία θα μπορούσε επίσης να ανοίξει χώρο για απαιτήσεις από τα Σκόπια που σχετίζονται με το αρχειακό υλικό, τα έγγραφα και το ιστορικό υλικό που σήμερα φυλάσσονται σε βουλγαρικά ιδρύματα.



– Ας καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σόφιας, Ιβάν Ίλτσεφ, αντέδρασε έντονα όχι επειδή διαφωνεί με τις τρέχουσες επίσημες μηδενιστικές πολιτικές της Βουλγαρίας απέναντι στον μακεδονικό λαό, τη γλώσσα και την ιστορία, αλλά αντίθετα, προκειμένου να προστατεύσει τις ίδιες αυτές πολιτικές άρνησης, εμποδίζοντας την έλευση πρωτότυπων εγγράφων από βουλγαρικά αρχεία σχετικά με τον ‘μακεδονισμό’, ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες για τις οποίες έχουν εφαρμοστεί οι μέθοδοι του ρετούς, της αναθεώρησης και της πλαστογράφησης – επισημαίνει ο συνομιλητής.

Ενώ η βουλγαρική κυβέρνηση παρουσιάζει τη συμφωνία ως πράξη ιστορικής δικαιοσύνης και πολιτιστικής συνεργασίας με την Ελλάδα, μέρος της βουλγαρικής διανόησης προειδοποιεί ότι το τίμημα μιας τέτοιας κίνησης μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερο από το αναμενόμενο.



Σύμφωνα με αυτούς, αντί να κλείσει ένα ιστορικό ζήτημα, η συμφωνία κινδυνεύει να ανοίξει μια ολόκληρη σειρά νέων διαφορών για την ταυτότητα, την ιδιοκτησία, την αποκατάσταση και το δικαίωμα στην ιστορική κληρονομιά στα Βαλκάνια.



Д.Ст. – Nova Makedonija

Υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες αντιδράσεις στην βουλγαρική ακαδημαϊκή κοινότητα σχετικά με την ανταλλαγή ιστορικών αντικειμένων μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας, γράφει δημοσίευμα των Σκοπίων.Ενώ Βούλγαροι διανοούμενοι, επιστήμονες και δημόσιες προσωπικότητες αμφισβητούν τη συμφωνία με την οποία η Σόφια παρέδωσε 53 πολιτιστικά αντικείμενα στην Αθήνα σε αντάλλαγμα για τα οστά της Βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου, ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σόφιας, Ιβάν Ίλτσεφ, προειδοποιεί ότι «με αυτήν την κίνηση, η Σόφια δίνει στα Σκόπια το ελεύθερο να αναζητήσουν τα χιλιάδες έγγραφα που φυλάσσονται σήμερα στα βουλγαρικά ιστορικά αρχεία» σχετικά με το παρελθόν, ιδιαίτερα των Σλάβων της Μακεδονίας. Γιατί φοβάται ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σόφιας, Ιβάν Ίλτσεφ, ότι ιστορικά έγγραφα από τα βουλγαρικά αρχεία θα δουν το φως της δημοσιότητας;Μέρος της βουλγαρικής ακαδημαϊκής και πνευματικής κοινότητας αντιδρά έντονα στη συμφωνία μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας, με την οποία η Σόφια παρέδωσε 53 πολιτιστικά αντικείμενα στην Αθήνα και σε αντάλλαγμα έλαβε λείψανα που σχετίζονται με τη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στη Μικρή Πρέσπα.Οι επικριτές της συμφωνίας πιστεύουν ότι πρόκειται για μια νομικά αμφιλεγόμενη, επιστημονικά αβάσιμη και πολιτικά επιβλαβή κίνηση, η οποία θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες συνέπειες για τα βουλγαρικά εθνικά συμφέροντα.Γιατί;– Μεταξύ των πιο ένθερμων επικριτών είναι ο Βούλγαρος ιστορικός και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σόφιας, Ιβάν Ίλτσεφ, ένας από τους πιο διάσημους Βούλγαρους ειδικούς στην ιστορία των Βαλκανίων και μέλος της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών.Σε δημόσια αντίδρασή του, ο Ιβάν Ίλτσεφ προειδοποιεί ότι μια τέτοια συμφωνία δεν είναι μόνο θέμα πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά έχει και σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις – αναλύει ο συνομιλητής μας, ιστορικός.