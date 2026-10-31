Η τούρκοι απειλούν ανοιχτά και απροκάλυπτα: «Ως αυτοκρατορία θα αλλάξουμε τον χάρτη στο Αιγαίο και το Ισραήλ θα πάψει να υπάρχει…»

Αυτά ακριβώς λέει ο Καραγκιούλ, το γιουσουφάκι του Ερντογάν και αξίζει τον κόπο να τα διαβάσετε για να καταλάβετε το θράσσος αλλά και την ...





Καθώς γράφω αυτό, σημειώνει ο Οθωμανιστής – αρθρογράφος της Γενί Σαφάκ, Ιμπραήμ Καραγκούλ, τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ισραήλ είναι ακόμη ασαφή.Το γεγονός ότι τα αποτελέσματα δεν έχουν οριστικοποιηθεί σε μια χούφτα χώρες είναι από μόνο του περίεργο, αλλά το κύριο σημείο είναι το εξής: αν ο Νετανιάχου παραμείνει με κάποιο τρόπο στην εξουσία, η περιοχή θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για πολύ μεγάλης κλίμακας συγκρούσεις.Λίγο πριν από τις εκλογές, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ υπαινίχθηκαν μια καταστροφική επίθεση στο Ιράν. Οι μυστικές και οι φανερές προετοιμασίες, η εκκένωση πρεσβειών και οι αντισυμβατικές στρατιωτικές συγκεντρώσεις έδειχναν ότι δεν θα επρόκειτο για μια κλασική επίθεση, αλλά μάλλον για τη χρήση πιο καταστροφικών όπλων.Ποιος ξέρει, ίσως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ προετοιμάζονταν να εγκαινιάσουν μια εποχή πυρηνικών επιθέσεων.ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΑΡΧΗ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ;Ο επανασχεδιασμός των αμερικανικών πρεσβειών ώστε να επιβιώσουν για ενενήντα ημέρες χωρίς καμία βοήθεια, οι εκκλήσεις προς τους ανθρώπους στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία να αποθηκεύσουν τρόφιμα, καθώς και η έντονη μετακίνηση ανθρώπων στην περιοχή έχουν αυξήσει τις ανησυχίες ως προς αυτό το θέμα.Τι συμβαίνει; Μήπως κάποιος προετοιμάζεται για πυρηνικές επιθέσεις;Στο προηγούμενο άρθρο μου, είπα: «Αν εκλεγεί ο Νετανιάχου, τα πυρηνικά όπλα θα εκραγούν και θα ξεσπάσει ένας τουρκο-ισραηλινός πόλεμος». Τώρα, επαναλαμβάνω την ίδια θέση: «αν ο Νετανιάχου παραμείνει με κάποιο τρόπο στην εξουσία». Ακόμα κι αν χάσει, θα επιχειρήσει αυτή την τρέλα στον χρόνο που χρειάζεται για να αλλάξει την κυβέρνηση!ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ…Όλες οι χώρες και όλα τα έθνη στην περιοχή μας πρέπει να είναι προετοιμασμένα για κάθε είδους έκτακτες ανάγκες. Η τρέχουσα κατάσταση εγκυμονεί πολύ μεγαλύτερους κινδύνους ακόμη και από την περίοδο πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.Επειδή η συμβατική εποχή του κόσμου έχει τελειώσει. Οι πόλεμοι θα διεξάγονται από στρατούς μηχανικών, με εξαιρετικά προηγμένη τεχνολογία.Τα τανκς, το πυροβολικό και οι επίγειες δυνάμεις μπορούν να συντηρήσουν μόνο κατοχές· οι πόλεμοι δεν μπορούν να κερδηθούν με αυτά. Σμήνη από drones και εργαλεία ηλεκτρονικού πολέμου θα καθορίσουν το αποτέλεσμα. Αυτή τη φορά, οι πολίτες, όχι οι στρατοί, θα υποστούν τις βαρύτερες απώλειες. Από εδώ και στο εξής, οι μεγάλοι πόλεμοι θα οδηγήσουν σε μαζικές δολοφονίες και οι χώρες θα γίνουν «στρατιωτικά κράτη».ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΕΡΑΝΗ… ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΤΟ «ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΧΟΥθΙ»Την περασμένη εβδομάδα, μέλη της Συμμαχίας της Μέκκας επισκέφθηκαν το Ιράν. Εκπρόσωποι από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν πήγαν στην Τεχεράνη, τουλάχιστον για να δείξουν στον κόσμο ότι η Συμμαχία της Μέκκας δεν αντιτίθεται στο Ιράν. Οι δείκτες υποδηλώνουν ότι μετά από αυτήν την επίσκεψη, πραγματοποιήθηκε επίσης μια σειρά συναντήσεων με επίκεντρο την Τεχεράνη στον τομέα των πληροφοριών.Δείτε ΧάρτεςΠιστεύω ότι ένας από τους στόχους αυτής της επίσκεψης ήταν να τερματιστεί ο πόλεμος στην Υεμένη και να ανατραπεί το σχέδιο για την υποκίνηση ενός θρησκευτικού πολέμου μέσω των Χούθι. Όλοι όσοι πήγαν στην Τεχεράνη γνώριζαν ότι η περιοχή αντιμετώπιζε απειλές πολύ πέρα ​​από τα ζητήματα των Χούθι και της Υεμένης.ΚΑΜΙΑ ΧΩΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΈΧΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΕ ΑΜΥΝΑ. ΑΝ ΕΝΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΛΟΙΟ ΔΕΧΤΕΙ ΕΠΙΘΕΣΗ…Αυτή η απειλή δεν περιορίζεται στις προετοιμασίες για μια νέα επίθεση κατά του Ιράν. Έχει αναδυθεί μια απειλή που στοχεύει ολόκληρη την περιοχή.Αυτή η απειλή εκτείνεται από τον Περσικό Κόλπο μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Αυτή η απειλή εκτείνεται από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι το Αιγαίο Πέλαγος. Αυτή η απειλή, μετά το Ιράν, στρέφεται τώρα κατά της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας.Τουρκική εξωτερική πολιτικήΑυτή η περιοχή δεν μπορεί πλέον να παραμείνει σε «αμυντικό» καθεστώς. Τα αμυντικά μέτρα είναι άχρηστα. Είναι σαφές ότι τετελεσμένα γεγονότα θα συμβούν τώρα στη Μεσόγειο και το Αιγαίο.Πιστεύω ότι η Τουρκία είναι έτοιμη για τα επόμενα βήματα σε περίπτωση ισραηλινο-ελληνικής επίθεσης σε τουρκικό πολεμικό πλοίο.Εδώ, ο κύριος στόχος για το Ισραήλ δεν είναι να κερδίσει ή να χάσει τον πόλεμο, αλλά να τον περιφερειοποιήσει, να εμπλέξει όλες τις χώρες της περιοχής σε αυτόν και στη συνέχεια να αναγκάσει τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να παρέμβουν.ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ, ΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΒρισκόμαστε σε μια ατμόσφαιρα μεγάλης τρέλας και παραφροσύνης. Το Ισραήλ έχει κατά νου και σχεδιάζει τη χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν, σχεδιάζει κάτι εναντίον της Τουρκίας στην Κατεχόμενη Κύπρο και το Αιγαίο, και μια επίθεση που θα προκαλέσει οργή εναντίον της Μέκκας και της Μεδίνας.Τα παρηγορητικά λόγια και οι κενές, «σοφές» δηλώσεις είναι άνευ νοήματος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου προετοιμασίας για μια καταιγίδα. Ήρθε η ώρα να προετοιμαστούμε για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές επίθεσης στα χειρότερα σενάρια.Προφανώς, δεν θέλουμε καν να σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα. Αλλά ας είμαστε σαφείς, ο κόσμος έχει πραγματικά χάσει προ πολλού τη ζώνη άνεσης που κάποτε γνωρίζαμε.ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ! ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ!Αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται ακόμη και να ακυρώσουν τις εκλογές στη Βραζιλία επειδή κέρδισε ο Λούλα, και να παρέμβουν σε αυτή τη χώρα. Σχεδιάζουν ακόμη και να κινητοποιήσουν όλη την Ευρώπη εναντίον της Ρωσίας.Αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται ακόμη και να ανοίξουν ένα Δυτικό Μέτωπο, ένα Ανατολικό Μέτωπο και ένα Νότιο Μέτωπο εναντίον της Τουρκίας. Σχεδιάζουν ακόμη και να διαμελίσουν τη Σαουδική Αραβία και να σύρουν την Αίγυπτο στον πόλεμο.Πιστεύω ότι η αναταραχή στις χώρες της περιοχής αποτελεί προετοιμασία για ένα τόσο εξαιρετικό γεγονός. Όλες οι πιθανότητες είναι στο τραπέζι και το βλέπω ως μια προσπάθεια να προετοιμαστεί ένα σχέδιο δράσης για κάθε ενδεχόμενο.Πιστεύω ότι η ισραηλινή και η αμερικανική ακροδεξιά ετοιμάζονται να καταστρέψουν πρώτα την περιοχή και μετά τον κόσμο.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΣΟΥΣ ΘΑ ΡΙΞΟΥΝ ΠΡΩΤΟΙ: Ο ΧΑΡΤΗΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣΗ Τουρκία είναι πολύ ισχυρή, πολύ μεγάλη. Είναι κάτι που αλλάζει τα δεδομένα όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα.Είναι γεγονός ότι όσοι ρίξουν πρώτοι την βολή χωρίς να λάβουν υπόψη τη στρατιωτική της ικανότητα και την εμπειρία της Τουρκίας ως ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ θα απογοητευτούν πολύ.Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τα νησιά του Αιγαίου θα αλλάξουν χέρια σε μια εβδομάδα. Ο χάρτης της Δυτικής Θράκης θα αλλάξει. Μια ανατρεπτική «κατάκτηση» θα λάβει χώρα στην Κύπρο.Το Ισραήλ θα βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Όσοι κρύβονται πίσω από το Ισραήλ και τον Νετανιάχου θα αποκαλυφθούν και θα εξαλειφθούν ένας προς έναν. Θα αντιμετωπίσουν τόσο μαζική δημόσια αντίδραση που η επιβίωσή τους μπορεί να καταστεί αδύνατη.Τουρκική εξωτερική πολιτικήΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ…Αν μια τέτοια επίθεση συνέβαινε, οι χάρτες θα άλλαζαν σε πολλά μέρη του κόσμου μέσα σε μια μέρα. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν θα είχαν πλέον τη δυνατότητα να «κατέχουν».Μπορεί να εξαπολύσουν καταστροφικές επιθέσεις, αλλά αυτό που θα δούμε είναι η πλήρης εξαφάνιση των ΗΠΑ από αυτήν την περιοχή και η απώλεια του «δικαίου στον χάρτη» από το Ισραήλ για πάντα.Η Συμμαχία της Μέκκας θα πρέπει να επεκταθεί. Θα πρέπει να γίνει καταφύγιο για όλες τις χώρες που απειλούνται. Η Αίγυπτος, η Αλγερία, τα κράτη του Κόλπου (εκτός των ΗΑΕ), ο άξονας Συρίας-Λιβάνου και το Ιράκ θα πρέπει να ενταχθούν στην «ομάδα». Αυτές οι χώρες θα αγωνίζονται ήδη να ενταχθούν σε αυτήν τη συμμαχία εν μέσω της περιφερειακής καταιγίδας.Η ΙΟΡΔΑΝΙΑ, ΤΟ ΜΠΑΧΡΕΪΝ ΚΑΙ ΤΑ ΗΑΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΕΞΟΥΝ… ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΚΙΣΤΑΝ, ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΙΡΑΝ ΚΑΙ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ.Χώρες όπως η Ιορδανία, τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν, οι οποίες αυτή τη στιγμή ευθυγραμμίζονται με την ατζέντα του Νετανιάχου για να ξεφύγουν από τις πολιτικές του Ισραήλ, μπορεί να χάσουν τα πάντα.Τα ΗΑΕ, τα οποία συνωμότησαν κρυφά με τους Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και διαλύουν το Σουδάν και άλλες χώρες της Ανατολικής Αφρικής, δεν μπορούν να επιβιώσουν.Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, θα μπορούσε να ξεσπάσει ένας πόλεμος μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, η Ρωσία θα μπορούσε να εισβάλει ολοκληρωτικά στην Ουκρανία και το Ιράν θα μπορούσε να επιτεθεί στο Αζερμπαϊτζάν. Τώρα θα μπορούσαμε να δούμε ένα φαινόμενο ντόμινο, με μια ακόμη χώρα να εισέρχεται στον πόλεμο κάθε πρωί και συγκρούσεις να ξεσπούν σε πολλά ακόμη μέρη.ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙ ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ… ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΠΕΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΠΟΧΕΣΑυτές οι μέρες είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνες. Το Ισραήλ και η ακροδεξιά των ΗΠΑ πιστεύουν ότι τα σχέδια που εφαρμόζουν στην περιοχή τα τελευταία τριάντα χρόνια μπορούν να συνεχιστούν ακριβώς όπως έχουν και ότι μπορούν να πετύχουν.Αλλά ένα πρωί μπορεί να βρουν τουρκικούς και αραβικούς στρατούς στο Τελ Αβίβ. Σε αυτή την ατμόσφαιρα, οποιαδήποτε χώρα ή ηγέτης συνεργαστεί μαζί τους και τους μαχαιρώσει πισώπλατα θα εξαλειφθεί.Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ μπορεί να εξαπολύσουν σφοδρές επιθέσεις, αλλά οι στρατοί που ανήκουν στην περιοχή θα αρχίσουν να παίρνουν τον έλεγχο πολλών περιοχών.Ο κόσμος θα καταστρεφόταν αν παραδινόταν στο άρρωστο μυαλό ενός σχιζοφρενή γενοκτόνου δράστη, και αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Ίσως αυτή η περιοχή να πραγματοποιήσει μια πλήρη κάθαρση ενάντια στην αποικιακή τάξη που εγκαθιδρύθηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.Ίσως για πρώτη φορά, θα ξέρουν πώς να πολεμούν μόνοι τους. Επειδή κανένας μας δεν ενδιαφέρεται πλέον για την ευρωπαϊκή άμυνα. Δεν μας ενδιαφέρουν οι αμερικανικές θέσεις. Για πρώτη φορά, μας ενδιαφέρει να χτίσουμε τον δικό μας 21ο αιώνα. Τον Τουρκικό Αιώνα!Τουρκική εξωτερική πολιτικήΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ Η ΕΝΟΠΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. Η ΔΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣΟι Μουσουλμάνοι δεν αποτελούν την ένοπλη δύναμη κανενός. Οι μουσουλμανικές χώρες δεν αποτελούν την αμυντική ασπίδα κανενός. Αν ο Δυτικός κόσμος δεν θέλει να εξαλειφθεί από αυτήν την περιοχή, πρέπει να απομακρύνει το Ισραήλ από αυτήν την περιοχή.Επειδή όσο το Ισραήλ παραμένει σε αυτήν την περιοχή, δεν θα υπάρξει ειρήνη· επιπλέον, ως αντίδραση, η σφαίρα επιρροής της Δύσης θα μειωθεί ραγδαία.Οι χώρες της περιοχής αγωνίζονται με τον χρόνο για να χτίσουν τη δική τους ύπαρξη, να βρουν λύσεις εκτός των ΗΠΑ και της Ευρώπης και να τερματίσουν τις ενδοπεριφερειακές συγκρούσεις. Αυτό συμβαίνει σήμερα.Οι πόρτες πρέπει τώρα να κλείσουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις, εθνοτικές και θρησκευτικές συγκρούσεις, σενάρια ενδογεωγραφικών και ενδοκρατικών συγκρούσεων και σε απόπειρες περιφερειακού επανασχεδιασμού, και έτσι θα γίνει.Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥΝΑυτά μπορεί να ακούγονται σαν βαθιά λόγια σε μερικούς. Αν ναι, προφανώς δεν καταλαβαίνουν το φως που ρίχνουν τα σημερινά γεγονότα στο αύριο, στο τι μπορεί να συμβεί. Ο τρόπος για να κοιτάξουμε ένα βήμα μπροστά είναι να τηρήσουμε σωστά τη σιωπή και τις προετοιμασίες του σήμερα.Πολλά πράγματα θα ξεκαθαρίσουν όταν οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα των ισραηλινών εκλογών.Εάν ο Νετανιάχου συνεχίσει την τρέχουσα πορεία του, θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις συνέπειες πολύ σύντομα. Όλοι θα πρέπει να προετοιμάσουν τα απαραίτητα βήματα σωστά και ρεαλιστικά και να μην καθυστερήσουν ποτέ. Η αναβολή ή η παραμέληση κάποιου πράγματος θα ήταν αυτοκτονική.Εισερχόμαστε σε μέρες που όλες οι προκαταλήψεις θα συντριβούν. Καμία χώρα στην περιοχή μας δεν εξαιρείται από αυτό. Επομένως, κάθε χώρα πρέπει να ενεργήσει με εξαιρετική ταχύτητα για να προετοιμαστεί για κοινή αλληλεγγύη και μια κοινή αμυντική ασπίδα. Αλλά αυτή τη φορά, ίσως για πρώτη φορά, οι προκαταλήψεις του Ισραήλ και της ακροδεξιάς των ΗΠΑ, και όσων ενεργούν μαζί τους, θα συντριβούν. Οι πραγματικά καταστροφικές συνέπειες για τη Δύση θα προκύψουν από αυτό.ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ!Αν το Ισραήλ επιτεθεί στην Τουρκία, αν ένας πύραυλος χτυπήσει ένα από τα πολεμικά μας πλοία στο Αιγαίο ή τη Μεσόγειο, αν διεξαχθεί δοκιμή στην Κύπρο, αν τα νησιά χρησιμοποιηθούν εναντίον μας, η απάντηση πρέπει να είναι η καταστροφή του Τελ Αβίβ. Το τίμημα πρέπει να πληρωθεί στην Αθήνα. Ήρθε η ώρα να δείξουμε τόσο δύναμη όσο και φόβο.Για χίλια χρόνια, ως αυτοκρατορία, πάντα χτίζαμε και αλλάζαμε την ιστορία σε αυτήν την περιοχή με αυτόν τον τρόπο. Θα το κάνουμε ξανά. Ήρθε η ώρα να τους το υπενθυμίσουμε αυτό.Κανείς δεν πρέπει να διστάσει να θεωρήσει υπόλογη αυτή την αλαζονεία, την απληστία και την αναισχυντία. Και αυτή τη φορά θα συμβεί. Ο φόβος θα εξαπλωθεί στους δρόμους του Τελ Αβίβ. Όλος ο κόσμος πρέπει να το γνωρίζει αυτό.Yeni Şafak Gazetesi