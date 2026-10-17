ΜΕ ΑΙΜΑ... ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΙΜΑ... Ο Ελληνικός Στρατός ΣΑΡΩΝΕΙ την Μακεδονία και ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ σαν σημερα την ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΝΑΟΥΣΣΑ...!!!

















Στις 17 Οκτωβρίου έρχεται η σειρά της ηρωϊκής Νάουσας να υποδεχθεί τους λυτρωτές της.Είναι τόσο μεγάλο το πάθος των Ναουσαίων που πριν ο Ελληνκός Στρατός προσεγγίσει την πόλη, έχουν ήδη ξεσηκωθεί και καταλύσει τις τουρκικές αρχές.Η πολύπαθη Νάουσα που είχε χτυπηθεί βάναυσα με ολοκαύτωμα από τους τούρκους για την συμμετοχή της στην Ελληνική Επανάσταση το 1822 βρίσκεται πάλι στην αγκαλιά της Μητέρας Πατρίδας.Ο Χαρακτηρισμός της Νάουσσας ως πόλη «ηρωϊκή» είναι επίσημος τίτλος που της αποδόθηκε από το Ελληνικό Κράτος το 1955, τοποθετώντας την δίπλα στο Σούλι, το Μεσολόγγι, το Αρκάδι...