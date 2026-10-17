Η Νέα μας φρεγάτα «Κίμων», στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου – Στον Θερμαϊκό η νέα αιχμή του Πολεμικού Ναυτικού



Η νέα FDI HN στον Θερμαϊκό



Η Φ/Γ «Κίμων» (F-601) είναι η πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI HN και αποτελεί μία πλήρως ψηφιακή πλατφόρμα νέας γενιάς. Έχει σχεδιαστεί για αποστολές πολλαπλού ρόλου, με έμφαση στην αεράμυνα περιοχής, στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο και στις επιχειρήσεις υψηλής έντασης.



Η ελληνική έκδοση ενσωματώνει πρόσθετες δυνατότητες και συστήματα που ζητήθηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό σε σχέση με την αρχική διαμόρφωση της γαλλικής FDI.



Η φρεγάτα έχει εκτόπισμα περίπου 4.500 τόνων, μήκος 122 μέτρων και πλήρωμα περίπου 125 έως 130 ατόμων. Η μέγιστη ταχύτητά της ξεπερνά τους 27 κόμβους, ενώ η επιχειρησιακή αυτονομία φτάνει τα 5.000 ναυτικά μίλια.

Sea Fire 500 και παρακολούθηση εκατοντάδων στόχων



Κεντρικό στοιχείο των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της «Κίμων» είναι το ψηφιακό ραντάρ σταθερής διάταξης Sea Fire 500 AESA, με εμβέλεια εντοπισμού έως 500 χιλιόμετρα.



Το ραντάρ χρησιμοποιεί τεχνολογία νιτριδίου του γαλλίου και λειτουργεί σε συνεργασία με το σύστημα διαχείρισης μάχης SETIS. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος, μπορεί να υποστηρίζει ταυτόχρονη παρακολούθηση περισσότερων από 800 στόχων.



Σε αυτούς περιλαμβάνονται μικρά UAV, πύραυλοι που κινούνται πολύ χαμηλά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, καθώς και υπερηχητικοί και βαλλιστικοί στόχοι.



Ισχυρές δυνατότητες ανθυποβρυχιακού πολέμου



Στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, η φρεγάτα διαθέτει συρόμενο σονάρ CAPTAS-4 και σονάρ τρόπιδας Kingklip Mk2, προσφέροντας δυνατότητα εντοπισμού απειλών κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.



Οι δυνατότητες αυτές συμπληρώνονται από το οργανικό ελικόπτερο MH-60R Romeo, το οποίο μπορεί να επιχειρεί σε σημαντική απόσταση από το πλοίο και να αναλαμβάνει αποστολές ανθυποβρυχιακού και αντιπλοϊκού πολέμου.



Το MH-60R μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί πυραύλους AGM-114 Hellfire και κατευθυνόμενες ρουκέτες APKWS για την προσβολή στόχων επιφανείας και μικρότερων απειλών.

32 Aster 30 και σύστημα RAM



Ο οπλισμός της «Κίμων» περιλαμβάνει 32 αντιαεροπορικούς και αντιβαλλιστικούς πυραύλους Aster 30, καθώς και σύστημα εγγύς προστασίας RAM με 21 βλήματα.

Η τελευταία φορά που το Πολεμικό Ναυτικό παρέλαβε και ενέταξε στον Στόλο νεότευκτες φρεγάτες ήταν στις αρχές και στα μέσα της δεκαετίας του 1990, με τις τέσσερις μονάδες τύπου MEKO 200HN της κλάσης «Ύδρα».Η πρώτη φρεγάτα της συγκεκριμένης κλάσης, η Φ/Γ «Ύδρα», παραδόθηκε το 1992 και κατέπλευσε στην Ελλάδα το 1993. Η σχεδιαζόμενη παρουσία της «Κίμων» στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2026 σηματοδοτεί έτσι μια σπάνια ευκαιρία για το κοινό να επισκεφθεί μία πρόσφατα παραδοθείσα μονάδα πρώτης γραμμής.