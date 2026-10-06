Καιρός: Το Σάββατο η πιο δύσκολη ημέρα της νέας επιδείνωσης - Το κρίσιμο 6ωρο για την Αθήνα

Η επιδείνωση του καιρού που θα επηρεάσει το Σαββατοκύριακο σημαντικό κομμάτι της χώρας, έχει ήδη ξεκινήσει από το βράδυ της Παρασκευής 16...

Η επιδείνωση του καιρού που θα επηρεάσει το Σαββατοκύριακο σημαντικό κομμάτι της χώρας, έχει ήδη ξεκινήσει από το βράδυ της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου.Το σύστημα από τη βορειοανατολική Ευρώπη φέρνει ισχυρούς ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας, καταιγίδες και χιόνια σε ορεινές περιοχές.Το νέο κύμα κακοκαιρίας παίρνει... σκυτάλη από το σύστημα που έπληξε μεγάλο μέρος της Ελλάδας στις 13 και 14 Οκτωβρίου. Η νέα ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά τμήματα της χώρας και το Αιγαίο, ενώ δεν μένει εκτός και η Αττική -έστω και όχι με την ίδια ένταση.Η σημαντικότερη διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα φέρει χιονοπτώσεις στα ορεινά, όχι απαραίτητα μόνο στις υψηλότερες βουνοκορφές.Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, ενώ την Κυριακή 18 του μήνα διαφαίνεται σταδιακή βελτίωση, με περιορισμό των φαινομένων και περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας.Ο Θοδωρής Κολυδάς προχώρησε σε μια ακόμη ανάρτηση για τον καιρό των επόμενων ωρών, στην οποία περιλαμβάνονται τέσσερις χαρακτηριστικοί χάρτες, οι οποίοι παρουσιάζουν την εξέλιξη των φαινομένων που θα πλήξουν τη χώρα."Όταν έχεις στη διάθεσή σου τόσο παραστατικούς προγνωστικούς χάρτες, δεν χρειάζονται χιλιάδες λέξεις για να περιγράψεις πώς θα κυλήσει ο καιρός το επόμενο τετραήμερο", έγραψε χαρακτηριστικά ο έμπειρος μετεωρολόγος, το πρωί της Παρασκευής 16/10.Όπως τόνισε: "Μια ματιά αρκεί για να δεις πού θα βρέξει, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο και πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα από μέρα σε μέρα.Γιατί η ουσία της μετεωρολογικής ενημέρωσης δεν βρίσκεται στην ποσότητα των λέξεων, αλλά στη σαφήνεια της πληροφορίας.Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο!".