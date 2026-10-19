Προετοιμάζουν το έδαφος Τούρκοι αναλυτές: «Με την Ελλάδα για το καλώδιο θα έρθουμε αντιμέτωποι ανατολικά της Κρήτης»

Όλα τα τουρκικά μέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά, προετοιμάζουν την τουρκική κοινή γνώμη για την εβδομάδα που έρχεται. Όπως για παράδειγμα η ...









«Η Τουρκία υπέγραψε το 2019 με τη Λιβύη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών. Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, η περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου ανήκει ουσιαστικά στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Τουρκίας και της Λιβύης. Μπορείτε να το εξηγήσετε και εδώ. Κοιτάξτε, είναι αυτή η περιοχή. Εμείς προχωρήσαμε σε αυτή τη συμφωνία. Η Ελλάδα είχε συνάψει συμφωνία με την Αίγυπτο, η οποία επηρεάζει τις δικές μας θαλάσσιες ζώνες, αλλά ήταν και εις βάρος της ίδιας της Αιγύπτου. Εκείνη την περίοδο οι σχέσεις μας με την Αίγυπτο ήταν κακές, λόγω της ανατροπής της κυβέρνησης από τον Σίσι , πραξικόπημα, και των γεγονότων που ακολούθησαν. Τώρα, όμως, η Αίγυπτος θα εγκαταλείψει αυτή τη συμφωνία. Εμείς υπογράψαμε τη συμφωνία με τη Λιβύη και ουσιαστικά ανακόψαμε τους σχεδιασμούς της Ελλάδας. Τους ανακόψαμε.



Μέτε Σοχτάογλου, αναλυτής θεμάτων Μέσης Ανατολής





«Εμείς στην περιοχή που βλέπετε εδώ, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα έρθουμε αντιμέτωποι με την Ελλάδα. Η περιοχή που βλέπετε είναι το σημείο όπου επικαλύπτονται οι θαλάσσιες ζώνες που διεκδικεί η Ελλάδα, σύμφωνα με τον χάρτη της, και εκείνες που έχουμε ανακηρύξει εμείς με τον δικό μας χάρτη. Μιλάμε για την περιοχή ανοιχτά της Κρήτης. Εδώ ακριβώς. Στην υπόθεση εμπλέκονται και η Λιβύη και η Αίγυπτος, αλλά σε γενικές γραμμές αυτή είναι η περιοχή στην οποία υπάρχει ένα σημείο έντασης μεταξύ μας. Φανταστείτε, δηλαδή, μια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης. Αυτήν εδώ. Ας αναλύσουμε λίγο περισσότερο το ενδεχόμενο αυτής της αντιπαράθεσης».









Όλα τα τουρκικά μέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά, προετοιμάζουν την τουρκική κοινή γνώμη για την εβδομάδα που έρχεται. Όπως για παράδειγμα η εφημερίδα turkiye (Δείτε). Η τουρκική τηλεόραση που σε Εθνικό δίκτυο βγάζει ανθρώπους που λένε "χύμα" πως θα πάρουν την Θεσσαλονίκη, δεν απουσιάζει από το κλίμα που επιχειρεί η τουρκία να καλλιεργήσει και φιλοξενεί αναλυτές που μιλάνε ξεκάθαρα για επερχόμενη κρίση