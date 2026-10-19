Σχεδιάζει η Τουρκία πραξικόπημα στο αδελφικό Αζερμπαϊτζάν; (ανάλυση Andrew Korybko)

Ένα άρθρο των Αζέρων που δημοσιεύτηκε το Σαββατοκύριακο, το οποίο κατόπιν διαγράφηκε, και του οποίου η αρχική δημοσίευση θεωρήθηκε από π...
Ένα άρθρο των Αζέρων που δημοσιεύτηκε το Σαββατοκύριακο, το οποίο κατόπιν διαγράφηκε, και του οποίου η αρχική δημοσίευση θεωρήθηκε από πολλούς Τούρκους ως εγκεκριμένη από το κράτος, προκάλεσε καταγγελία από την Τουρκική Πρεσβεία στο Μπακού και επιδείνωσε τις αμοιβαίες υποψίες μεταξύ αυτών των αδελφικών λαών για το τι κάνει η κυβέρνηση του άλλου.
Η τουρκική πρεσβεία στο Μπακού εξέδωσε ανακοίνωση το Σαββατοκύριακο, διαψεύδοντας δημοσίευμα των τοπικών μέσων ενημέρωσης ότι η φωτογραφία του πρώην αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών και αξιωματούχου του Υπουργείου Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, με μέλη του «Ιδρύματος Βοήθειας Νέων» κατά τη διάρκεια του τελευταίου του ταξιδιού στο Μπακού για να συμμετάσχει σε πολυμερή εκδήλωση, αποτελούσε απόδειξη μυστικής συνάντησης.
Η αναφορά έχει έκτοτε διαγραφεί, αλλά η ουσία ήταν ότι η προαναφερθείσα ομάδα και άλλες λειτουργούν υπό την επιρροή της Τουρκίας για να χρησιμοποιήσουν ως όπλο τις πρόσφατες διαμαρτυρίες κατά της χιτζάμπ για σκοπούς αλλαγής καθεστώτος.
Για πληροφορίες, η καταδίκη από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν των απαγορεύσεων της χιτζάμπ σε μη αναφερόμενες χώρες στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον περασμένο μήνα προηγήθηκε της έναρξης ισχύος της νέας πολιτικής για τις σχολικές στολές του Αζερμπαϊτζάν, η οποία ερμηνεύτηκε από ορισμένους διοικητές με αυτόν τον τρόπο, προκαλώντας έτσι ένα κύμα διαμαρτυριών.
Ο ομόλογός του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, κατηγόρησε στη συνέχεια ότι διάφορα κράτη παρεμβαίνουν στις αζερικές υποθέσεις κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε μέλη του κυβερνώντος κόμματος.
Ορισμένοι Αζέροι υποψιάζονται ότι Τούρκοι ακτιβιστές οργάνωσαν τις διαμαρτυρίες.
Πριν από την προαναφερθείσα εκδήλωση στο Μπακού, ο Αλίγιεφ έστειλε την εθνική του αεροπορική εταιρεία να παραλάβει τον Ισραηλινό ομόλογό του με ένα αεροπλάνο που πήρε το όνομά του από την αζερικοτουρκική συμμαχία για να τον μεταφέρει στο Μπακού διασχίζοντας τον τουρκικό εναέριο χώρο, παρά το γεγονός ότι η Άγκυρα απαγόρευσε όλες τις ισραηλινές πτήσεις, κάτι που ορισμένοι Τούρκοι θεώρησαν περιφρόνηση.
Έκτοτε, έχουν εμφανιστεί επικριτικά άρθρα για την Τουρκία στα αζερικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία θεωρούνται από ορισμένους ότι επηρεάζονται από το κράτος.
Δείτε Χάρτες
Αυτό τροφοδότησε περαιτέρω τις συνεχιζόμενες διαμάχες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακολουθούν τρεις ενημερώσεις για το ιστορικό:
* 5 Οκτωβρίου: « Η Αζερμπαϊτζανο-Τουρκική Αδελφότητα Περνάει Κάποια Δυσκολίες »
* 14 Οκτωβρίου: « Η Αζερμπαϊτζανο-Τουρκική Αδελφότητα δοκιμάζεται από τις διαμαρτυρίες υπέρ της χιτζάμπ στο Αζερμπαϊτζάν »
* 17 Οκτωβρίου: « Ο Αλίγιεφ χρησιμοποίησε τον Ισραηλινό Πρόεδρο Χέρτζογκ για να επιτεθεί τρία χτυπήματα στον Ερντογάν »
Δύο κινητήριες δυνάμεις βρίσκονται πίσω από αυτή την άνευ προηγουμένου διαμάχη μεταξύ αυτών των αδελφών εθνών που θεωρούν τους εαυτούς τους «ένα έθνος, δύο κράτη».
Αυτές είναι η δυσφορία της Τουρκίας με την de facto συμμαχία του Αζερμπαϊτζάν με το Ισραήλ, με το οποίο η Τουρκία βρίσκεται σε αντιπαλότητα από τις 7 Οκτωβρίου και η δυσφορία του Αζερμπαϊτζάν που ορισμένοι αντιλαμβάνονται ως νεοοθωμανικά σχέδια της Τουρκίας.
Μερικοί Τούρκοι υποψιάζονται τώρα ότι το Ισραήλ βρίσκεται πίσω από την υποτιθέμενη απαγόρευση της χιτζάμπ στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ ορισμένοι Αζέροι υποψιάζονται ότι η Τουρκία βρίσκεται πίσω από τις διαμαρτυρίες.
Επιπλέον, ορισμένοι Αζέροι ανησυχούν ότι τα ύποπτα σχέδια της Τουρκίας να μετατρέψει τον «Δρόμο Τραμπ για Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία» του Αυγούστου 2025 σε έναν διάδρομο εφοδιαστικής του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία της Τουρκίας κατά μήκος της νότιας περιφέρειας της Ρωσίας θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν έναν πόλεμο τύπου Ουκρανίας , ενώ ορισμένοι Τούρκοι πιστεύουν ότι το Ισραήλ φύτεψε αυτούς τους φόβους.
Το ζήτημα της χιτζάμπ ήταν επομένως μόνο η σπίθα για να εκφράσουν οι Αζέροι και οι Τούρκοι τα παράπονά τους ο ένας εναντίον του άλλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι η βασική αιτία, αλλά τώρα φαίνεται ότι έχει αποκτήσει τη δική του μορφή.
Αυτό το ιστορικό πλαίσιο θέτει σε γενικές γραμμές το προαναφερθέν άρθρο που διαγράφηκε μετά την καταγγελία της Τουρκικής Πρεσβείας.
Ενώ η αλήθεια του είναι ασαφής, αυτό που είναι πολύ πιο σίγουρο είναι ότι η δημοσίευσή του πιθανότατα έλαβε το πράσινο φως για να σηματοδοτήσει στην Τουρκία να χαλιναγωγήσει τους ακτιβιστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν εμπλακεί άμεσα στη συζήτηση για το χιτζάμπ στο Αζερμπαϊτζάν, την οποία το Μπακού θεωρεί σιωπηρά ως ανάμειξη δεδομένων των διαμαρτυριών που ακολούθησαν έκτοτε.
Εάν δεν σταματήσουν σύντομα, τότε οι Αζέροι μπορεί να θεωρήσουν ότι αυτό αποτελεί προδοσία της αδελφότητάς τους.
Andrew Korybko
(Σημείωση: Το Echedoros. blog
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.