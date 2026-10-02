Τι ζημιά μπορούν να προκαλέσουν στην Γη οι ηλιακές καταιγίδες – Ειδικοί λένε ότι μπορεί να μείνουμε χωρίς ρεύμα για έως και 2 χρόνια

Οι ηλιακές καταιγίδες μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ζημιά στις υποδομές της Γης. Παρά το γεγονός ότι οι πιθανότητες να χτυπήσει την Γ...



Τι είναι οι ηλιακές καταιγίδες



Οι ηλιακές καταιγίδες είναι εκρήξεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που προκαλούνται από επιταχυνόμενα φορτισμένα σωματίδια στην ατμόσφαιρα του Ήλιου. Οι ηλιακές καταιγίδες συχνά έχουν μερικά μεγάλα τμήματα: ηλιακές εκλάμψεις, ηλιακά ενεργειακά σωματίδια και στεμματικές εκπομπές μάζας.



«Ο ήλιος είναι ουσιαστικά μία μπάλα αερίου που βράζει. Όταν φτιάχνετε μακαρόνια, έχετε αυτές τις μπουρμπουλήθρες με ένα μοτίβο συμπεριφοράς που έρχονται στην επιφάνεια και απελευθερώνουν τον αέρα τους στον ατμό. Είναι πολύ όμοιο με αυτό που γίνεται στην επιφάνεια του Ήλιου. Έχουμε αυτά τα μοτίβα συμπεριφοράς που μπορούμε πραγματικά να δούμε που έχουμε πιο ζεστό πλάσμα από το εσωτερικό του ήλιου που έρχεται προς τα έξω και μετά ψύχεται και πηγαίνει πάλι πίσω», ανέφερε ο φυσικός Διαστήματος στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Hopkins, Ίαν Κοέν.



Οι ηλιακές καταιγίδες που χτύπησαν την Γη



Η τελευταία ηλιακή καταιγίδα χτύπησε την Γη τον 18ο αιώνα όταν δεν υπήρχαν τόσες ηλεκτρονικές συσκευές και δίκτυα υποδομής στην Γη αλλά και στο διάστημα. Είναι γνωστό ως «Συμβάν Κάρινγκτον» και προκάλεσε σπινθήρες και πυρκαγιά σε πολλά τηλεγραφικά συστήματα.



Το 1920 μία μικρότερη ηλιακή καταιγίδα έκλεισε τον σιδηρόδρομο στην Νέα Υόρκη. Στην δεκαετία του 1970 μία μικρότερη ηλιακή καταιγίδα ενεργοποίησε 4.000 υποθαλάσσιες νάρκες στα νερά του Βιετνάμ. Το 1989 υπήρξε μία μεγάλη ηλιακή καταιγίδα που άφησε χωρίς ρεύμα για 9 ώρες 6 εκατομμύρια κατοίκους στο Κεμπέκ του Καναδά.

Με βάση τα υπάρχοντα συστήματα οι αρχές στην Γη θα μπορέσουν να έχουν προειδοποίηση 30 λεπτών πριν χτυπήσει η ηλιακή καταιγίδα. Αυτός δεν είναι αρκετός χρόνος και γι’ αυτό ανησυχούν οι επιστήμονες.«Αυτές είναι τεράστιες εκρήξεις που μπορεί να στείλουν ενέργεια η οποία ισοδυναμεί με 10.000 τυφώνες κατηγορίας 5 μέσα στο διάστημα προς κάποια κατεύθυνση. Κάποιες φορές χτυπούν την Γη», είπε στην Wall Street Journal ο φυσικός Διαστήματος στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Hopkins, Ίαν Κοέν.Τα ενεργειακά σωματίδια μπορεί να χτυπήσουν πάνω σε δορυφόρους και να εμποδίσουν το GPS. Οι αστροναύτες έχουν πιθανότητα να χτυπηθούν από μία μεγάλη δόση ραδιενέργειας. Οι γεωμαγνητικές διαταραχές μπορεί να θέσουν εκτός ολόκληρα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Τα σενάρια που προβλέπουν οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η διακοπή ρεύματος θα μπορούσε να διαρκέσει ώρες, μέρες ακόμη και εβδομάδες σε κάποια σημεία του πλανήτη.Οι δορυφόροι θα ήταν οι πρώτοι που θα πλήττονταν άμεσα. Το επόμενο κύμα θα μπορούσε να χτυπήσει από 16 ώρες έως και αρκετές μέρες μετά. Ηλεκτρικά δίκτυα στην σκοτεινή πλευρά της Γης θα αρχίσουν να επηρεάζονται. Επομένως εάν χαθεί το ηλεκτρικό ρεύμα θα χάσουμε σοβαρές υποδομές, όπως τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, δίκτυα ύδρευσης, τραπεζικά συστήματα και υπηρεσίες.Μελέτη έχει προσπαθήσει να βρει μοντέλα για να υπολογίσει τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες ενός ακραίων καιρικών φαινομένων στο διάστημα. Οι οικονομολόγοι που ασχολούνται με τα μοντέλα πρόβλεψης των πιθανών κινδύνων μίας ηλιακής καταιγίδας θεωρούν ότι μία τέτοια καταστροφή θα μπορούσε να στοιχίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ανά μέρα. «Ξέρουμε ότι αν υπήρχε ένα γεγονός με τον καιρό στο διάστημα αυτό θα σήμαινε ότι η αμερικανική οικονομία θα μπορούσε να δει κάπου μεταξύ 10 και 40 δισ. δολάρια μείωση του ΑΕΠ της κάθε μέρα», είπε ο αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο George Mason, Έντουαρντ Όουτον.Οι περισσότεροι επιστήμονες διαφωνούν για το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επιπτώσεις μίας ηλιακής ακτινοβολίας. Μελέτη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια έχει αναφέρει ότι οι ηλιακές καταιγίδες θα μπορούσαν να φέρουν «αρμαγεδδώνα» στο ίντερνετ. Υπολογίζεται ότι περίπου 20 με 40 εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να μείνουν χωρίς ρεύμα για έως και 2 χρόνια. Η συνολική οικονομική καταστροφή για ένα τέτοιο σενάριο υπολογίζεται σε περίπου 0,6 με 2,6 τρισεκατομμύρια εκατομμύρια δολάρια.«Η διαμάχη είναι εάν αυτό μπορεί να κρατήσει μήνες ή χρόνια για να αποκαταστήσουμε κριτικής σημασίας υποδομές. Υπάρχουν πολλά που δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε τα δεδομένα για να γνωρίζουμε πώς αυτοί οι υποδομές ζωτικής σημασίας στην πραγματικότητα συνδέονται μεταξύ τους», τόνισε ο Έντουαρντ Όουτον.