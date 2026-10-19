Πάτρα: 35χρονη έβαλε φωτιά στα μαλλιά της και πέρασε σχοινί στον λαιμό της στο προαύλιο του νοσοκομείου «Αγ. Ανδρέας»

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο προαύλιο του νοσοκομείου “Αγ. Ανδρέας”, όταν 35χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ...

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο προαύλιο του νοσοκομείου “Αγ. Ανδρέας”, όταν 35χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της με έναν σοκαριστικό τρόπο.Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 η γυναίκα έβαλε φωτιά στα μαλλιά της και πέρασε σχοινί στον λαιμό της.Ευτυχώς κοντά της ήταν εργαζόμενοι της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης του νοσηλευτηρίου, που την σταμάτησαν.Η 35χρονη στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική ΠΓΝΠ.Να σημειωθεί πως τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν δύο αυτοκτονίες νέων και δύο ακόμη απόπειρες.