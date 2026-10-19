Λένε... ότι αυτή ήταν η «μαγική» σούπα του γιατρού της ανθρωπότητας Ιπποκράτη που αντιμετωπίζει ένα σωρό ασθένειες

Ο Ιπποκράτης είναι ο πρώτος γιατρός στην ανθρώπινη ιστορία που έβαλε τα θεμέλια για την αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών, ενώ οι «συνταγές»...









Ο Ιπποκράτης είναι ο πρώτος γιατρός στην ανθρώπινη ιστορία που έβαλε τα θεμέλια για την αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών, ενώ οι «συνταγές» του διαπιστώθηκε πως βοηθούν στη θεραπεία ακόμα και νοσημάτων που εμφανίστηκαν πολύ αργότερα στο ανθρώπινο είδος. Μεταξύ των διασημότερων «ανακαλύψεών» του είναι η περίφημη σούπα του, η οποία -όπως έλεγε- μπορεί να αντιμετωπίσει μια σειρά από ασθένειες, χάρη στα συστατικά που περιέχουν τα διάφορα τρόφιμα για την παρασκευή της.Εκτός όμως από τη θεραπευτική της δράση, η σούπα του Ιπποκράτη είναι αποτοξινωτική, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στις μέρες μας, που τα τρόφιμα αλλά και ο αέρας που αναπνέουμε δεν είναι ό,τι πιο αγνό και καθαρό.Τη σούπα του πρώτου γιατρού της ανθρωπότητας «ανακάλυψε ξανά» ο Αμερικανός γιατρός Μαξ Γκέρσον, τροποποιώντας τη μόνο σε ό,τι αφορά την προσθήκη πατάτας, η οποία δεν υπήρχε στην αρχαιότητα.Ο Αμερικανός καθηγητής ξεκίνησε από τη δεκαετία του '20 να προτείνει τη «δίαιτα Gerson», συστήνοντάς την ως ιδανική για αποτοξίνωση αλλά και για αντιμετώπιση ασθενειών.Εγινε διάσημοςΟπως έλεγε στα σχετικά βιβλία του αλλά και στους ασθενείς που τον επισκέπτονταν στο ιατρείο του, η διατροφή που σύστηνε μπορεί να αντιμετωπίσει ασθένειες όπως είναι ο καρκίνος, η φυματίωση, ο διαβήτης, η αρθρίτιδα, οι αλλεργίες, τα έλκη, η καρδιαγγειακές παθήσεις, οι ψυχικές νόσοι, ασθένειες των νεφρών, ακόμα και η σκλήρυνση κατά πλάκας.Η συμβολή του Αμερικανού γιατρού στην εξέλιξη της επιστήμης του τον έκανε διάσημο ανά τον κόσμο, ενώ ινστιτούτο που δημιούργησαν οι δικοί του και συνεργάτες του έχει ακόμα και σήμερα ισχυρό ρόλο στην εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας. Οπως μάλιστα επισημαίνεται, δεν σχετίζεται με κανενός είδους παροχή υγείας με εμπορικό σκοπό.Πώς θα προετοιμάσετε και θα φτιάξετε σωστά τη μοναδική συνταγήΣτη σούπα του Ιπποκράτη, η οποία βασιζόταν στις ρίζες και τους βολβούς, βασίζεται η σούπα-φάρμακο του Αμερικανού δόκτορα Μαξ Γκέρσον που υπόσχεται την καταπολέμηση ανίατων ασθενειών, όπως ο καρκίνος, η φυματίωση ακόμα και η σκλήρυνση κατά πλάκας. Η σύνθεση της σούπας, που διαφοροποιείται σε σύγκριση με την αρχαία συνταγή μόνο στο γεγονός ότι έχουν προστεθεί πατάτες, έχει όλες εκείνες τις ιδιότητες που μπορούν να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα και τα νεφρά.Συστατικά1 μέτρια σελινόριζα ή 3-4 κλωνάρια σέλινου1 μέτρια ρίζα μαϊντανού, αν υπάρχεισκόρδο, όσο επιθυμείτε2 μικρά πράσα (αν δεν έχετε, χρησιμοποιείστε δύο μέτρια κρεμμύδια)600 γραμμάρια ντομάτες ή περισσότεροδύο μέτρια κρεμμύδιαμισό κιλό πατάτεςΛίγο μαϊντανόΕκτέλεσηΜην ξεφλουδίσετε κανένα από αυτά τα λαχανικά. Απλώς πλύνετέ τα τρίβοντάς τα καλά. Κόψτε τα πρόχειρα σε χοντρά κομμάτια και σιγοβράστε τα για δύο ώρες. Περάστε τα από το μπλέντερ μικρές μικρές ποσότητες και κάντε τη σούπα όσο αραιή ή πηχτή προτιμάτε. Καλύψτε την καλά και διατηρήστε τη στο ψυγείο όχι περισσότερο από δύο μέρες. Προτού την καταναλώσετε, ζεστάνετε τη μερίδα σας, αν επιθυμείτε. Η συχνότητα κατανάλωσής της, σύμφωνα με τον δρα Gerson, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτοξίνωση είναι δύο φορές την ημέρα.