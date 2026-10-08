Ήττα του Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές δείχνουν οι δημοσκοπήσεις – Οι Δημοκρατικοί προηγούνται 8 μονάδες για το Κογκρέσο

Δεκαέξι ημέρες πριν από τις κάλπες, οι Ρεπουμπλικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ολοένα δυσκολότερο πολιτικό περιβάλλον, με την ακρίβ...

Δεκαέξι ημέρες πριν από τις κάλπες, οι Ρεπουμπλικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ολοένα δυσκολότερο πολιτικό περιβάλλον, με την ακρίβεια να κυριαρχεί στις δημοσκοπήσεις.Μόλις το 33% εγκρίνει τους χειρισμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έναντι 66% που τους αποδοκιμάζει, ενώ οι Δημοκρατικοί προηγούνται κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες στην πρόθεση ψήφου για το Κογκρέσο.Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η Βουλή μάλλον θα περάσει στα χέρια των Δημοκρατικών, με τους εκλογικούς αναλυτές να προβλέπουν καθαρά κέρδη από 9 έως 19 έδρες.Πιο σύνθετη παραμένει η μάχη για τη Γερουσία, όπου οι Δημοκρατικοί πρέπει να κερδίσουν τέσσερις έδρες, χωρίς να χάσουν καμία από αυτές που ήδη κατέχουν.Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις περισσότερες δημοσκοπήσεις προηγούνται οριακά στις κρίσιμες πολιτείες, πολλοί μιλούν για μπλε κύμα, όμως σοβαροί αναλυτές επιμένουν ότι πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της κάλπης, καθώς τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο.Μέσα σε αυτό το βαρύ προεκλογικό κλίμα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περιοδεύει καθημερινά στις αμφίρροπες πολιτείες, επιχειρώντας να κινητοποιήσει τη βάση του κόμματός του και να ανατρέψει μια δυναμική που, προς το παρόν, δεν ευνοεί τους Ρεπουμπλικανούς.