Σε επιφυλακή οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις... Τurkiye: «Η πιο καυτή εβδομάδα στη Γαλάζια Πατρίδα. Ελλάδα και Ελληνοκύπριοι δοκιμάζουν τις κόκκινες γραμμές της Τουρκίας»

Η τουρκική εφημερίδα γράφει: «Η πρώτη αντιπαράθεση σήμερα» - «Η στρατιωτικάσκηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, με τη συμμετοχή τεσσάρων χ...

Η τουρκική εφημερίδα γράφει: «Η πρώτη αντιπαράθεση σήμερα» - «Η στρατιωτικάσκηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, με τη συμμετοχή τεσσάρων χωρών, νοτίως του Καστελόριζου, καθώς και οι σχεδιαζόμενες έρευνες των Ελληνοκυπρίων για την πόντιση καλωδίου μεταξύ 21 και 2 Νοεμβρίου, αυξάνουν την ένταση στην περιοχή».«Η Τουρκία αντέδρασε στη NAVTEX που εξέδωσε η Αθήνα, η οποία έχει στο πλευρό της τέσσερις χώρες, καθώς και στα σχέδια ερευνών των Ελληνοκυπρίων. Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα βρίσκονται σε επιφυλακή στην Ανατολική Μεσόγειο».«Ενώ η Ελλάδα προετοιμάζεται για στρατιωτική άσκηση με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου (Kυπριακή Δημοκρατία), οι Ελληνοκύπριοι σχεδιάζουν έρευνες για την πόντιση καλωδίου στην Ανατολική Μεσόγειο, σε δύο περιοχές που η Τουρκία θεωρεί ότι ανήκουν στην υφαλοκρηπίδα της. Η Άγκυρα, η οποία εξέδωσε αντι-NAVTEX, διαμήνυσε:“Δεν επιτρέπουμε να αγνοούνται τα δικαιώματά μας στις θαλάσσιες ζώνες. Δεν θα επιτρέψουμε δραστηριότητες χωρίς άδεια”. Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε: “Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η χρησιμοποίηση των στρατιωτικών ασκήσεων ως μέσου για τη δημιουργία έντασης. Η Τουρκία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα στην περιοχή”.»