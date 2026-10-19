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Συναγερμός στην Ομόνοια: Νεκρός o άνδρας που έπεσε στο κενό από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου

Οκτωβρίου 19, 2026

  Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στις Αρχές, καθώς άτομο έπεσε στο κενό από ξενοδοχείο στην περιοχή της Ομόνοιας, στο κέντρο της Αθήνας. Τ...

 



Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στις Αρχές, καθώς άτομο έπεσε στο κενό από ξενοδοχείο στην περιοχή της Ομόνοιας, στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Γερανίου και Πειραιώς.

Ο νεκρός, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι περίπου 35 ετών και έπεσε από τον 4ο όροφο του ξενοδοχείου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

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