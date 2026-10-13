Στο νοσοκομείο τρία αδέλφια 13, 8 και 6 ετών στην Κρήτη... Τα κακοποιούσαν η μητέρα τους και ο σύντροφός της

Οι καταγγελίες των γειτόνων έσωσαν τρία ανήλικα παιδιά από ένα κακοποιητικό περιβάλλον στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς έπεσαν θύματα ενδοο...

Οι καταγγελίες των γειτόνων έσωσαν τρία ανήλικα παιδιά από ένα κακοποιητικό περιβάλλον στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς έπεσαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας από τη μητέρα τους και τον σύντροφό της, οι οποίοι συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν ενώπιον των Αρχών.Τα παιδιά, ηλικίας 13, 8 και 6 ετών, φιλοξενούνται προσωρινά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου μέχρι να αποφασίσει ο εισαγγελέας για την περαιτέρω μεταχείρισή τους. Το μικρότερο παιδί, ένα 6χρονο κορίτσι, είναι βιολογικό παιδί του 29χρονου συντρόφου της μητέρας.Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4:30 το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (17/10), όταν γείτονες της οικογένειας ενημέρωσαν την Αστυνομία για φωνές, απειλές και παιδικά κλάματα που ακούγονταν από διαμέρισμα κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου.Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα παιδιά φέρονται να ανέφεραν ότι δέχονταν φωνές και χτυπήματα. Η 35χρονη μητέρα τους και ο 29χρονος σύντροφός της συνελήφθησαν, ενώ οι ίδιοι αρνούνται ότι έχουν κακοποιητική συμπεριφορά. Τα παιδιά υποβάλλονται σε εξετάσεις, ενώ τα έχουν αναλάβει και παιδοψυχολόγοι.