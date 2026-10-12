ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;;; Τι συνδέει το ΑΓΑΛΜΑ της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με τον δικό μας ΚΟΛΟΣΣΟ της ΡΟΔΟΥ, ένα από τα ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ της Αρχαιότητας!

Από τη mixanitouxronou.gr: Πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν ότι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της Αμερικής, το άγαλμα της Ελευθερίας, ήταν...





Από τη mixanitouxronou.gr: Πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν ότι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της Αμερικής, το άγαλμα της Ελευθερίας, ήταν δώρο από τη Γαλλία για τα 100 χρόνια από τη διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Αμερικής στις 4 Ιουλίου 1776. Από τη mixanitouxronou.gr: Πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν ότι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της Αμερικής, το άγαλμα της Ελευθερίας, ήταν δώρο από τη Γαλλία για τα 100 χρόνια από τη διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Αμερικής στις 4 Ιουλίου 1776.









Το άγαλμα κατασκευάστηκε στο Παρίσι και χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από τον γαλλικό λαό. Όλοι οι Γάλλοι συνεισέφεραν πλούσιοι και φτωχοί, ακόμα και μαθητές σχολείων για να συγκεντρωθούν τα χρήματα.









Η παράδοση είχε προγραμματιστεί για το 1876, αλλά εξαιτίας διαφόρων προβλημάτων και κυρίως οικονομικών δυσκολιών παραδόθηκε δέκα χρόνια μετά. Το άγαλμα κατασκευάστηκε στο Παρίσι και χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από τον γαλλικό λαό. Όλοι οι Γάλλοι συνεισέφεραν πλούσιοι και φτωχοί, ακόμα και μαθητές σχολείων για να συγκεντρωθούν τα χρήματα.Η παράδοση είχε προγραμματιστεί για το 1876, αλλά εξαιτίας διαφόρων προβλημάτων και κυρίως οικονομικών δυσκολιών παραδόθηκε δέκα χρόνια μετά.



Ενώ το σχέδιο του αγάλματος ήταν του Γάλλου γλύπτη Φρεντερίκ Ωγκύστ Μπαρτολντί, επικεφαλής μηχανικός ήταν ο Γουστάβος Άιφελ, καθώς ο Μπαρτολντί ζήτησε τη βοήθειά του. Πρόκειται για τον γνωστό Άιφελ, ο οποίος έχτισε τον διάσημο πύργο στο Παρίσι δέκα χρόνια αργότερα.



Φημολογείται ότι το πρόσωπο του αγάλματος απεικονίζει τη μητέρα του Μπαρτολντί και ότι εμπνεύστηκε το άγαλμα από τον Κολοσσό της Ρόδου. Το ελληνικό άγαλμα ήταν ένα από τα επτά θαύματα της αρχαιότητας, είχε ύψος 30 μέτρων και ήταν τοποθετημένο στην είσοδο του λιμανιού της Ρόδου. Συμβόλιζε τον ήλιο και κρατούσε έναν πυρσό.





Το άγαλμα της Ελευθερίας υπό κατασκευή στη Γαλλία, 1877-1885

Το ύψος του αγάλματος της Ελευθερίας είναι 46 μέτρα, χωρίς τη βάση και συνολικά φτάνει τα 96 μέτρα. Στο υψωμένο δεξί της χέρι κρατά πυρσό και στο αριστερό μια πλάκα με την ημερομηνία 4 Ιουλίου 1776. Φημολογείται ότι το πρόσωπο του αγάλματος απεικονίζει τη μητέρα του Μπαρτολντί και ότι εμπνεύστηκε το άγαλμα από τον Κολοσσό της Ρόδου. Το ελληνικό άγαλμα ήταν ένα από τα επτά θαύματα της αρχαιότητας, είχε ύψος 30 μέτρων και ήταν τοποθετημένο στην είσοδο του λιμανιού της Ρόδου. Συμβόλιζε τον ήλιο και κρατούσε έναν πυρσό.Το άγαλμα της Ελευθερίας υπό κατασκευή στη Γαλλία, 1877-1885Το ύψος του αγάλματος της Ελευθερίας είναι 46 μέτρα, χωρίς τη βάση και συνολικά φτάνει τα 96 μέτρα. Στο υψωμένο δεξί της χέρι κρατά πυρσό και στο αριστερό μια πλάκα με την ημερομηνία 4 Ιουλίου 1776.



Συμβολίζει την ελευθερία και την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή. Τοποθετήθηκε στην είσοδο του λιμανιού της Νέας Υόρκης για να καλωσορίζει τους μετανάστες που έφταναν στην Αμερική. Το νησάκι αυτό των μεταναστών λέγεται Ellis και βρίσκεται πολύ κοντά στο νησάκι Liberty (ελευθερία).







Ίσως προσέξατε στη φωτογραφία τη χαρακτηριστική σιδηροκατασκευή στο εσωτερικό του αγάλματος που λειτούργησε κατασκευαστικά ως σκελετός. Μοιάζει πολύ με την αρχιτεκτονική του γνωστού Πύργου του Άιφελ στο Παρίσι. Συμβολίζει την ελευθερία και την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή. Τοποθετήθηκε στην είσοδο του λιμανιού της Νέας Υόρκης για να καλωσορίζει τους μετανάστες που έφταναν στην Αμερική. Το νησάκι αυτό των μεταναστών λέγεται Ellis και βρίσκεται πολύ κοντά στο νησάκι Liberty (ελευθερία).Ίσως προσέξατε στη φωτογραφία τη χαρακτηριστική σιδηροκατασκευή στο εσωτερικό του αγάλματος που λειτούργησε κατασκευαστικά ως σκελετός. Μοιάζει πολύ με την αρχιτεκτονική του γνωστού Πύργου του Άιφελ στο Παρίσι.



Το κεφάλι και το χέρι του αγάλματος είχαν κατασκευαστεί πριν να αναλάβει ο Άιφελ. Το 1878 ο κόσμος είδε το κεφάλι για πρώτη φορά σε μια έκθεση στο Παρίσι. Παρακάτω είναι φωτογραφίες της κεφαλής από την έκθεση το 1878.













Το εσωτερικό του αγάλματος κρύβει έναν σκελετό παρόμοιο με αυτόν του πύργου του Άιφελ

Στις 17 Ιουνίου 1885 το άγαλμα παραδόθηκε στον αμερικανικό λαό σε 350 κομμάτια πακεταρισμένο σε 214 κιβώτια και συναρμολογήθηκε εκεί σε 4 μήνες. Το κεφάλι και το χέρι του αγάλματος είχαν κατασκευαστεί πριν να αναλάβει ο Άιφελ. Το 1878 ο κόσμος είδε το κεφάλι για πρώτη φορά σε μια έκθεση στο Παρίσι. Παρακάτω είναι φωτογραφίες της κεφαλής από την έκθεση το 1878.Το εσωτερικό του αγάλματος κρύβει έναν σκελετό παρόμοιο με αυτόν του πύργου του ΆιφελΣτις 17 Ιουνίου 1885 το άγαλμα παραδόθηκε στον αμερικανικό λαό σε 350 κομμάτια πακεταρισμένο σε 214 κιβώτια και συναρμολογήθηκε εκεί σε 4 μήνες.



28η Οκτωβρίου… 1886



Τα εγκαίνια Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος το 1886 ήταν από τις πιο συναρπαστικές εκδηλώσεις του αιώνα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μόνο δύο γυναίκες στο νησί, η γυναίκα του Μπαρτολντί και η κόρη του πρόεδρου της γαλλικής επιτροπής. Γεγονός οξύμωρο αφού το άγαλμα είχε τη μορφή γυναίκας. Οι αρχές εξήγησαν ότι δεν είχαν προσκληθεί γυναίκες για λόγους ασφάλειας, αλλά κάποιες σουφραζέτες, επαναστάτριες της εποχής, που δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να χάσουν το σόου, ναύλωσαν σκάφος και πλησίασαν όσο μπορούσαν. Το 1924 ανακηρύχτηκε εθνικό μνημείο.



Το άγαλμα ολοκληρώθηκε το 1884 και παρέμεινε στο Παρίσι μέχρι να κατασκευαστεί το βάθρο οπότε και ήταν πλέον έτοιμο για το μεγάλο ταξίδι προς τις ΗΠΑ



Σήμερα στο Παρίσι υπάρχουν τρία πιστά αντίγραφα του γνωστού αγάλματος σε διάφορα σημεία της πόλης για να θυμίζουν στους Παριζιάνους το δώρο τους στην Αμερική, που έγινε το σήμα κατατεθέν των ΗΠΑ.