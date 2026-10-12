Associated Press: Ο Τραμπ και ο Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα μετά από πληθώρα αναφορών για ανάρμοστη συμπεριφορά

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποπέμψουν την Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδ...
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποπέμψουν την Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά από σειρά δημοσιευμάτων που υποστηρίζουν ότι εμπλάκηκε σε ανάρμοστη και ενδεχομένως παράνομη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα.
Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή 11/10 ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο είναι «εξαιρετικά εξοργισμένοι» με τη φερόμενη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ και πιθανότατα θα αποφασίσουν για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν αυτή την εβδομάδα, μετά την αργία της Ημέρας του Χριστόφορου Κολομβου τη Δευτέρα 12/10.
Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας προκειμένου να αναφερθεί σε εσωτερικές διαβουλεύσεις, ανέφερε ότι ο Ρούμπιο ήταν ιδιαίτερα οργισμένος, μεταξύ άλλων επειδή επισκέφθηκε την Αθήνα μόλις την περασμένη εβδομάδα και η Γκίλφοϊλ παρευρέθηκε στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις εκδηλώσεις του και τον υποδέχθηκε κατά την άφιξή του με μια θερμή αγκαλιά, την ώρα που οι ισχυρισμοί φούντωναν.
Σε σειρά δημοσιευμάτων, η εφημερίδα The Wall Street Journal έχει αναφέρει αμφισβητήσιμη συμπεριφορά από την πλευρά της Γκίλφοϊλ, συμπεριλαμβανομένης μίας φερόμενης απειλής προς αξιωματούχο της χώρας υποδοχής, της αποδοχής ακατάλληλων δώρων και υπηρεσιών, καθώς και της προσφοράς να χρησιμοποιήσει την επιρροή της εντός της διακυβέρνησης έναντι της εξόφλησης ενός μεγάλου λογαριασμού πιστωτικής κάρτας.
Η Γκίλφοϊλ δεν έχει τοποθετηθεί απευθείας επί των δημοσιευμάτων, αν και ο δικηγόρος της δήλωσε ότι δεν έπραξε τίποτα μεμπτό, ενώ η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα έχει εκφράσει σιωπηρά την υποστήριξή της προς το πρόσωπό της.
Αφού υπερασπίστηκε την Γκίλφοϊλ μετά το πρώτο δημοσίευμα, ο Ρούμπιο αρνήθηκε να προβεί σε δημόσια σχόλια σχετικά με τους αυξανόμενους ισχυρισμούς.
Την Τετάρτη 07/10, ο Ρούμπιο δήλωσε: «Η πρέσβειρά μας είναι μια ισχυρή πρέσβειρα εδώ».
Ωστόσο, μετά την εμφάνιση ενός ακόμη δημοσιεύματος αργά την Τετάρτη, ο Ρούμπιο επέκρινε έντονα τους δημοσιογράφους την Πέμπτη 08/10, πριν αναχωρήσει από την Αθήνα, επειδή υπέβαλαν ερωτήσεις σχετικά με τις κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν γνώριζε αν ήταν αληθινές και ότι δεν θα απαντούσε εάν δεν μπορούσε να τις επιβεβαιώσει.
«Περιφέρεστε νομίζοντας ότι επειδή κάποια πηγή σάς είπε κάτι και εσείς το μεταδώσατε, αυτό αποτελεί το ευαγγέλιο.
»Δεν είναι το ευαγγέλιο. Δεν είναι το ευαγγέλιο για εμένα. Δεν εργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο Ρούμπιο στη σκάλα του αεροσκάφους του, ενώ η Γκίλφοϊλ, που βρισκόταν εκεί για να τον αποχαιρετήσει, παρακολουθούσε.
Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Ρούμπιο εξοργιζόταν όλο και περισσότερο καθώς τα δημοσιεύματα πολλαπλασιάζονταν.
Ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος επίσης μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει θέματα προσωπικού, ανέφερε ότι ο γενικός επιθεωρητής του Υπουργείου Εξωτερικών εξετάζει τις κατηγορίες, οι οποίες άρχισαν να έρχονται στην επιφάνεια από τη Journal στα τέλη του περασμένου μήνα και έκτοτε έχουν αυξηθεί.
Ο δεύτερος αξιωματούχος δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει εάν έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα από τον γενικό επιθεωρητή.
Οι γενικοί επιθεωρητές διενεργούν συχνά ανεπίσημες ερευνητικές διαδικασίες για καταγγελίες κατά στελεχών, οι οποίες πολλές φορές δεν καταλήγουν σε πλήρη έρευνα, η οποία θα μπορούσε να επιφέρει πειθαρχικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης.
Το Υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο έρευνας από τον γενικό επιθεωρητή.
Οι δύο επικεφαλής Δημοκρατικοί στις επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς από τη Νέα Υόρκη και η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν από το Νιου Χάμσαϊρ, καθώς και ο επικεφαλής της μειοψηφίας στην Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ρόμπερτ Γκαρσία, Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια, έχουν ήδη ζητήσει τη διενέργεια έρευνας για την Γκίλφοϊλ.
Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, η Journal έχει αποκαλύψει πολλούς ισχυρισμούς για αμφισβητήσιμη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ.
Το πρώτο της δημοσίευμα ανέφερε ότι η ίδια δήλωσε σε προσκεκλημένους κατά τη διάρκεια δεξίωσης πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ελληνική κυβέρνηση εάν το επιθυμούσαν, ότι προώθησε τα επιχειρηματικά συμφέροντα μιας συγκεκριμένης ελληνικής κατασκευαστικής και ενεργειακής εταιρείας, καθώς και ότι επέτρεψε στον εκπρόσωπο συμφερόντων (λόμπιστ) της εν λόγω εταιρείας να παρευρίσκεται σε ιδιωτικές διπλωματικές συναντήσεις.
Ενώ ο Ρούμπιο βρισκόταν στην Αθήνα, η Journal ανέφερε -επικαλούμενη γραπτά μηνύματα- ότι η Γκίλφοϊλ είχε ζητήσει από δωρητή και υποστηρικτή του Τραμπ να καλύψει λογαριασμό πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων λίγο πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της, υποσχόμενη σε αυτόν πρόσβαση σε αξιωματούχους της διοίκησης εάν το έπραττε.
Στη συνέχεια, η Journal ανέφερε ότι η Γκίλφοϊλ είχε οργιστεί επειδή δεν είχε προσκληθεί σε εκδήλωση με ελληνικό θέμα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας νωρίτερα φέτος και απαίτησε να παρευρεθεί, ενώ παράλληλα κόμπαζε για πολυτελή ταξίδια για πολυτελή ταξίδια στη Γαλλία με στελέχη ενεργειακών εταιρειών.
Ένα άλλο δημοσίευμα, από τη βρετανική εφημερίδα The Daily Mail, ανέφερε ότι η Γκίλφοϊλ είχε αποξενώσει το προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και είχε ξεπεράσει τα όρια της συμπεριφοράς που αρμόζει στον ανώτατο εκπρόσωπο της αμερικανικής κυβέρνησης στην Ελλάδα.
Η Γκίλφοϊλ είναι πρώην παρουσιάστρια του τηλεοπτικού δικτύου Fox News και εισαγγελέας στην Καλιφόρνια, ενώ υπήρξε αρραβωνιασμένη με τον γιο του Τραμπ, Ντόναλντ Τζούνιορ.
Πηγή: Associated Press
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