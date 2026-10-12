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Οικογενειακή τραγωδία στη Θεσπρωτία: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό - Ενδείξεις για διπλή αυτοκτονία

Οκτωβρίου 12, 2026

   Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (12/10/2026) στον Παραπόταμο Θεσπρωτίας, όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ηλικίας 89 και 84 ετών, εντο...

  



Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (12/10/2026) στον Παραπόταμο Θεσπρωτίας, όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ηλικίας 89 και 84 ετών, εντοπίστηκε νεκρό στην κατοικία του.

Σύμφωνα με το thespro.gr, οι δύο ηλικιωμένοι φέρεται να έβαλαν οι ίδιοι τέλος στη ζωή τους, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Στο τραπέζι του σπιτιού που έμεναν οι δυο τους βρέθηκαν δύο ποτήρια με νερό, καθώς και σημείωμα στο οποίο υπήρχε η προειδοποίηση «προσοχή δηλητήριο».

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και σε δεύτερο σημείωμα που φέρεται να άφησε το ζευγάρι, στο οποίο αναφερόταν ότι η πράξη αποτελούσε αποκλειστικά δική τους απόφαση και ευθύνη, ενώ διατυπώνονταν ευχές προς τα μέλη της οικογένειάς τους.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου τους, καθώς και το ενδεχόμενο χρήσης δηλητηριώδους ουσίας, παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

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