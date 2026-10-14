ΤΟ ΤΡΙΚ ΤΩΝ 350 ΕΤΩΝ με το οποίο μπορούμε να κάνουμε κάποιον ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΓΝΩΜΗ









«Όταν θέλουμε να διορθώσουμε κάποιον και να του δείξουμε ότι κάνει λάθος, πρέπει να παρατηρήσουμε από ποια πλευρά βλέπει το θέμα. Θα πρέπει να μπούμε για λίγο σε αυτή την πλευρά και να βρούμε τη δική του αλήθεια (πάντα υπάρχει κάπου). Αυτή την αλήθεια θα την παραδεχτούμε στον συνομιλητή μας, αλλά θα του αποκαλύψουμε και την πλευρά που είναι ψευδής».Ετσι είναι ικανοποιημένος, γιατί βλέπει ότι δεν έκανε λάθος, απλά δεν κατάφερε να δει όλες τις πλευρές.Κανείς δεν προσβάλλεται αν του πεις ότι δε μπορεί να ξέρει τα πάντα. Αλλά κανείς δεν θέλει να κάνει και λάθος.Οι άνθρωποι πείθονται περισσότερο από αυτά που έχουν ανακαλύψει οι ίδιοι παρά από όσα προσπαθούν να τους βάλουν οι άλλοι στο μυαλό.Με άλλα λόγια, αν κάποιος διαφωνεί με εσάς, πρέπει πρώτα να του επισημάνετε τα σημεία στα οποία είναι σωστός, πριν τον αφήσετε να ανακαλύψει το άλλο επιχείρημα από μόνος του.Ο Pascal εξηγεί ότι η πειθώ είναι βασισμένη στην ενσυναίσθηση:«Πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση εκείνων που έχουμε απέναντί μας και να δοκιμάσουμε πώς μπορεί να είναι γι αυτόν η στροφή που δίνουμε στη συζήτηση. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο συνομιλητής μας θα μπορέσει να «παραδοθεί».Ο Arthur Markman, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν, λέει στο Bloomsmag ότι, παρά τους αιώνες, αυτή η σκέψη παραμένει.«Ενα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνετε για να βοηθήσετε κάποιον να αλλάξει γνώμη είναι να τον αναγκάσετε να μειώσει την άμυνά του και να τον εμποδίσετε να επιμείνει πιο πολύ στη δική του άποψη.Αν ξεκινήσετε με το να του απαριθμήσετε τους λόγους για τους οποίους κάνει λάθος, δεν του δίνετε κανένα κίνητρο να συνεργαστεί.