Ολοκληρωμένες ασκήσεις έκτακτης ανάγκης και πυρόσβεσης πραγματοποιήθηκαν στον πυρηνικό σταθμό Ακκούγιου στην Τουρκία

Προγραμματισμένες ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και πυρόσβεσης πλήρους κλίμακας πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του πυρηνι...

Προγραμματισμένες ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και πυρόσβεσης πλήρους κλίμακας πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ακκούγιου στην Τουρκία πριν από την έναρξη λειτουργίας της πρώτης μονάδας παραγωγής ενέργειας.Αυτό αναφέρθηκε από την υπηρεσία Τύπου της Rosatom, όπως γράφει το ρωσικό δημοσίευμα.Το προσωπικό του εργοστασίου, τα κέντρα τεχνικής υποστήριξης της βιομηχανίας και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από την επαρχία Μερσίνας εξασκήθηκαν στην αντιμετώπιση μιας προσομοιωμένης κατάστασης έκτακτης ανάγκης χαμηλής πιθανότητας, η οποία μοντελοποιήθηκε σε έναν προσομοιωτή πλήρους κλίμακας στο κέντρο εκπαίδευσης του Πυρηνικού Σταθμού (NPP) του Ακκούγιου. Στην άσκηση συμμετείχαν επιχειρησιακό προσωπικό, η υπηρεσία πυρασφάλειας και η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης διάσωσης στον πυρηνικό σταθμό Ακκούγιου, μονάδες της AFAD (Τουρκική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών), η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μερσίνας και η Περιφερειακή Διεύθυνση Δασών Γκιουλνάρ. Τα κέντρα τεχνικής υποστήριξης της Rosatom και το Κέντρο Μόσχας του Παγκόσμιου Συνδέσμου Φορέων Πυρηνικής Παραγωγής (WANO) συμμετείχαν επίσης στην επιτόπια διαχείριση μέσω βιντεοσύνδεσης.Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Rosatom, Αλεξέι Λιχατσέφ, η ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης αποτελεί βασικό στοιχείο της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και η Rosatom προσφέρει πάντα αυτό το έργο στους συνεργάτες της.«Κάθε φορά που νέες χώρες δημιουργούν πυρηνικές βιομηχανίες, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα ασφάλειας. Και απαντάμε σε όλα τα ερωτήματα ακόμη και πριν από την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού.Κάθε μέρα μας φέρνει πιο κοντά στην έναρξη λειτουργίας. Το τελικό στάδιο αυτού του έργου περιλαμβάνει την απόκτηση άδειας λειτουργίας από την τουρκική ρυθμιστική αρχή.Μία από τις προϋποθέσεις για την απόκτηση αυτής της άδειας είναι η ετοιμότητα των δυνάμεων διάσωσης και του εξοπλισμού. Ως εκ τούτου, η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της επαρχίας Μερσίνας, τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και την Τουρκική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών είναι θέμα συνεργασίας μεταξύ χιλιάδων ανθρώπων και πρακτικής εκπαίδευσης επί τόπου», δήλωσε ο Λιχατσέφ.Την άσκηση παρακολούθησαν ο Ανατόλι Σουπρούνοφσκι, Υφυπουργός του Ρωσικού Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών και Αρχιεπιθεωρητής της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Εποπτεία Πυρκαγιάς, ο Ζαφέρ Ντεμιρτζάν, Υφυπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκικής Δημοκρατίας, και εκπρόσωποι της Κρατικής Εταιρείας Rosatom, της Τουρκικής Ρυθμιστικής Αρχής Πυρηνικής Ενέργειας (NDK) και άλλων φορέων, σύμφωνα με το δημοσίευμα.