Συνελήφθη 16χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Γλυφάδα, επιχείρησε να δραπετεύσει χτυπώντας με μπουνιές και κλωτσιές αστυνομικούς

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α. εντοπίστηκε σε πάρκο της περιοχής και τον κάλεσαν σε έλεγχο.Ο ανήλικος έκρυψε σε κοντινό δέντρο νάιλον συσκευασίες κάνναβης και επιχείρησε να διαφύγει. Στη συνέχεια ακολούθησε πεζή καταδίωξη και οι αστυνομικοί κατάφεραν μετά από λίγο να τον ακινητοποιήσουν. Τότε ο 16χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, χτυπώντας με γροθιές και κλωτσιές τους αστυνομικούς.Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν συνολικά 40 νάιλον συσκευασίες κάνναβης που είχε πετάξει ο ανήλικος, οι οποίες ήταν έτοιμες για διακίνηση και περιείχαν συνολικά 29 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και 21,8 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα).Μετά από έρευνα στην κατοχή του και στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, πλήθος νάιλον συσκευασιών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ.Επιπλέον, συνελήφθη και 42χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο 16χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.