Καταδικάστηκε 28χρονος στη Θεσσαλονίκη που έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε γυναίκα - «Ξέχασα να κλείσω το φερμουάρ», υποστήριξε

Εξαγοράσιμη ποινή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε έναν 28χρονο που έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε γυναίκα που πε...



Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, η οποία μετατράπηκε προς δέκα ευρώ ημερησίως.



Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η παθούσα, όλα συνέβησαν το πρωί της περασμένης Τετάρτης όταν, πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, είδε τον 28χρονο στη μέση του δρόμου να έχει ανοίξει το φερμουάρ του παντελονιού του και να επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα. Χωρίς να χάσει χρόνο, όπως είπε, πήγε προς το μέρος του και τον έπιασε από την μπλούζα για να μην φύγει, ενώ με τη βοήθεια δύο περαστικών ειδοποίησαν την αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψή του.



«Είχε βγάλει έξω το μόριό του και άρχισα να του φωνάζω "δεν ντρέπεσαι;" και να του λέω "δεν πρόκειται να φύγεις". Ηταν 9:30 το πρωί και τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο εκείνη την ώρα. Παρακαλούσε να τον αφήσω και έλεγε ότι δεν θα το ξανακάνει», κατέθεσε.



Στην απολογία του ο 28χρονος ζήτησε συγγνώμη και ανέφερε ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. «Εργάζομαι στην εστίαση και δεν είχα σκοπό να κάνω αυτό για το οποίο κατηγορούμαι. Δεν είμαι παιδεραστής ή βιαστής, πήγαινα προς το αυτοκίνητό μου εκείνη την ώρα και έκανα την ανάγκη μου», ισχυρίστηκε.



Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε ξεχάσει να κλείσει το φερμουάρ του παντελονιού του και απέδωσε το γεγονός σε παρεξήγηση, χωρίς όμως να γίνει πιστευτός από το δικαστήριο, το οποίο τον έκρινε ένοχο.

Εξαγοράσιμη ποινή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε έναν 28χρονο που έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε γυναίκα που περπατούσε στον δρόμο.